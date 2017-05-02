۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۳۷

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان:

۸ سارق انبار منازل در سمنان دستگیر شدند/ کشف ۱۶۳فقره سرقت

سمنان - رئیس پلیس آگاهی استان سمنان از دستگیری هشت سارق انبار منازل در سمنان خبر داد و گفت: در این راستا ۱۶۳فقره سرقت کشف شد.

سرهنگ محمداسماعیل حداد دباغی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه طی چند ماه گذشته گزارشاتی مبنی بر سرقت از انباری منازل در سطح سمنان گزارش شد که بر اساس شکایت های دریافتی از سوی شهروندان پلیس آگاهی یک تیم از کارآگاهان ورزیده موضوع را مورد پیگیری قرار دادند، ابراز داشت: پس از بررسی های لازم کارآگاهان با توجه به این که سارقان از انباری ها فقط برنج ایرانی به سرقت می بردند به سرنخ هایی در چند آشپزخانه دست پیدا کردند.

وی افزود : پس از تحقیقات اولیه، ماموران آگاهی در یک عملیات ضربتی دو نفر از سارقان را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

این مقام انتظامی گفت: پس از بازجویی های اولیه مشخص شد شش سارق دیگر هم دست این دونفر هستند که تاکنون به ۱۶۳ فقره سرقت برنج ایرانی از انباری های منازل مسکونی اعتراف کردند.

حداد تصریح کرد: میزان برنج سرقت شده توسط این سارقان حدود شش تن است که تاکنون سه تن برنج به مالباختگان بازگردانده شده است.

رئیس پلیس آگاهی سمنان به شهروندان به خصوص آپارتمان نشین ها توصیه کرد که هر چند وقت یک بار سیستم های ایمنی ساختمان به خصوص درب های خودکار را کنترل و از صحت آن اطمینان حاصل کنند و افزود: هرگونه موارد مشکوک بلافاصله با نیروهای ۱۱۰درمیان گذاشته شود و نیروهای انتظامی در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی مشکلات مردم خواهند بود.

