بازی خطرناک ترامپ با ۱.۲ تریلیون دلار /لغو «نفتا» به زیان کیست؟!

یه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، کاخ سفید چهارشنبه هفته قبل اعلام کرد که ترامپ تصمیمی برای از بین بردن نفتا ندارد، البته توافق تجارت آزاد با مکزیک و کانادا برای مدت‌زمانی باقی می‌ماند ولی در عوض ترامپ سعی می‌کند مذاکرات مجددی داشته باشد.

ترامپ بارها برسر معاملات آینده تردید ایجاد کرده و عنوان کرده است که این توافق بدترین توافق در تاریخ بوده است. او هفته گذشته گفت: این اتفاق بارها افتاده است و برای شرکت‌ها و کارگران ما بسیار بد است.

اما هنوز دقیقاً مشخص نیست که ترامپ از اصلاح شرایط چه می‌خواهد. انتخابات مکزیک سال آینده انجام می‌شود و این‌زمانی خوبی برای او نیست.

در اینجا چه چیز خطرناک است؟ ۵۸۴ میلیارد دلار صادرات امریکا یکی از خطرات جدی برای کشورهاست. کانادا بیش از هر کشور دیگری از امریکا کالاها و خدمات زیادی می‌خرد. رقم خرید سال گذشته کانادا از امریکا حدود ۲۳۳ میلیارد دلار بود. مکزیک هم با رقم ۲۶۲ میلیارد دلار با فاصله نه‌چندان دور پشت سر کانادا قرار دارد.

این دو کشور در کنار یکدیگر به‌طور قابل‌توجهی از امریکا واردات انجام می‌دهند که بیش از مجموعه ۲۸ کشور در اتحادیه اروپا است (۵۰۳ میلیارد دلار).

کانادا و مکزیک باهم تعداد بسیار زیادی خودروی امریکایی، ماشین‌آلات و مواد غذایی امریکایی می‌خرند. آن‌ها همچنین کالاهایی مشابهی را در امریکا به فروش می‌رسانند.

۱۴ میلیون شغل در ایالات‌متحده امریکا

بحث‌های زیادی وجود دارد که بسیاری از مشاغل امریکایی به خاطر مکزیکی‌ها در نفتا ازدست‌رفته است.

موسسه سیاست‌گذاری اقتصادی عنوان کرده است که ۸۰۰ هزار شغل بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۳ از بین رفته است. اما یک گزارش بی‌طرف که توسط کنگره در سال ۲۰۱۵ منتشر شد می‌گوید: آن‌طور که منتقدان گفته‌اند، مکزیک عامل از بین رفتن شغل‌ها در این حد گسترده نبوده است.

آنچه مسلم است، این است که افزایش تجارت و یکپارچگی اقتصادی به این معنی است که شغل‌های زیادی در حال حاضر درخطر هستند. اتاق بازرگانی ایالات‌متحده امریکا تخمین زده است که حدود ۱۴ میلیون شغل امریکایی به تجارت با کانادا و مکزیک بستگی دارد.

مدل‌های کسب‌وکار شرکت‌ها

بر اساس قانون سال ۱۹۹۴، نفتا تقریباً تمام تعرفه‌های میان این سه کشور را از میان برداشته است و اجازه می‌دهد که کالاها و خدمات از مرزهای دوکشور عبور کنند.

برای شرکت‌های سراسر شامل امریکا و فراتر از آن، این‌یک واقعیت زندگی است. میلیاردها دلار کالا هرروز از مرز کشور عبور می‌کنند.

ادوارد آلدن، متخصص تجارت در شورای روابط خارجی می‌گوید: شما حدود یک ربع قرن، تمام شرکت‌های خود را بر اساس اینکه هزینه‌های تعرفه در تمام خطوط قاره صفر است سامان داده‌اید.

اگر مذاکرات مجددی در نفتا صورت بگیرد، زنجیره تأمین در بخش‌هایی مانند لباس و خودرو دچار بی‌نظمی خواهد شد.