نیمی از جمعیت شهرستان رفسنجان را قشر کارگری تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عسکری عصر دوشنبه در مراسم جشن روز کارگر و تجلیل از کارگران نمونه شهرستان رفسنجان با تبریک روز جهانی کارگر، اظهار داشت: اول ماه مه میلادی به نام روز جهانی کارگر نامگذاری شده است و کارگران بزرگترین قشر هر جامعه هستند.

وی افزود: پنجم تا ۱۱ اردیبهشت هفته کار و کارگر نامگذاری شده و آغاز این هفته مصادف با مبعث حضرت رسول (ص) و روز پایانی آن روز میلاد باب الحوائج حضرت ابوالفضل العباس(ع) است.

وی بیان داشت: در قانون کار پیش‌بینی شده، ۱۱ اردیبهشت برای کارگران تعطیل رسمی باشد و اگر کارگری کار کند مشمول اضافه‌کار می شود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفسنجان با اشاره به جمعیت کارگری این شهرستان، اظهار کرد: سه شعبه تأمین‌ اجتماعی در شهرستان رفسنجان وجود دارد و در حال حاضر ۳۷ هزار و ۵۰۰ کارگر بیمه‌شده و حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر از سایر بیمه‌شدگان و مشاغل مانند قالیبافان، رانندگان و ... در شهرستان رفسنجان وجود دارند.

عسکری ادامه داد: ۵۰ درصد جمعیت شهرستان رفسنجان را قشر کارگری تشکیل می دهند که جمعیت قابل توجهی را شامل می شوند و باید نگاه ویژه‌ای به کارگران شود چرا که به اندازه‌ای که کارگران در اقتصاد کشور دخیل هستند، مسئولان نیستند.

وی با بیان اینکه اصول اقتصاد مقاومتی از جمله عدالت اجتماعی و کارآفرینی ارتباط مستقیم با جامعه کارگری دارد، افزود: باید فرهنگ کار ارتقا یابد چون منجر به افزایش تولید می‌شود، تولیدات نیز باید باکیفیت باشد تا قابل رقابت با سایر تولیدات کشورها یا شهرهای دیگر باشد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفسنجان همچنین بر لزوم حمایت از تولیدات داخلی شهرستان تأکید کرد.

وضعیت تولید و اشتغال و کارگران در جامعه خوب نیست

حجت‌الاسلام عباس رمضانی‌پور امام جمعه رفسنجان هم در این آیین اظهار داشت: در اسلام باید به کارگر بها داده شود اما متاسفانه در وضعیت کنونی بعضی سوءاستفاده می‌کنند و از کارگران بیگاری می‌کشند.

وی با بیان اینکه کارگران زمان زیادی کار می‌کنند اما پول کمی دریافت می‌کنند، افزود: احترام به کارگر و دادن حق او واجب است حتی برای استراحت کارگر در اسلام زمان مشخص شده است.

وی تأکید کرد: حقوق کارگر منحصر به حقوق روزانه نیست، بلکه حقوق‌های زیادی دارد که بر کارفرما واجب است که آن را بپردازد. در برخی کارگاه‌ها جایی برای نمازخواندن کارگران وجود ندارد در حالی‌که کارگر باید در مکان مناسب و فرش مناسب به فریضه نماز بپردازد.

امام جمعه رفسنجان روابط کارگر و کارفرما را دوسویه خواند و تصریح کرد: کارگران نیز باید وجدان کاری داشته باشند و در محیط کار باانگیزه باشند تا کارگاه و کارخانه اشتغال خود را ادامه داده و تولید در جایگاه خود از کیفیت و مرغوبیت کافی برخوردار باشد.

رمضانی پور با اشاره به اشتغال بانوان در بیرون از خانه، تصریح کرد: بهترین و مهمترین وظیفه زن در اسلام خانه داری و تربیت فرزند است اما زمانی که زن می‌خواهد کمک به معیشت خانواده کند باید مجموعه‌ها حقوق مکفی و مساوی به این بانوان بدهند.

لزوم ترویج فرهنگ کار و تلاش در جامعه

فرماندار رفسنجان نیز در این مراسم با بیان اینکه همه افراد به نوعی کار و فعالیتی انجام می‌دهند که بدون انجام آن کار چرخه کار و پیشرفت جامعه نمی‌چرخد، گفت: کار کردن و انجام یک فعالیت در جامعه به تناسب اینکه قرار است هر کس کاری انجام دهد که چرخ جامعه بچرخد، دارای اهمیت است.

حمید ملانوری بیان داشت: در این رابطه هم اشخاص مهم هستند هم کاری که انجام می‌گیرد دارای اهمیت است، همه نیروها به هم متصل هستند چراکه اگر در یک حوزه نیرویی نباشد حوزه دیگر نمی‌تواند به خوبی کار را انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره به شعار سال، تصریح کرد: در طول این سال‌ها شعارهای مقام معظم رهبری نشان از کار و مشارکت و همراهی دارد چرا که برای اقتصاد مقاومتی نیاز به مشارکت همه اقشار داریم.

ملانوری یادآور شد: کسانی که علم بالاتری دارند و در مسیر تعلیم و تربیت قرار می‌گیرند کسانی هستند که قرار است کارها را بهتر انجام دهند و از تحصیلات خود برای انجام بهتر کارها بهره‌ بگیرند.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه کارگران محور توسعه جامعه هستند، ابراز داشت: جامعه باید به سمتی پیش برود که همه روزهای آن روز کارگر باشد و اینکه بتوانیم در جامعه فرهنگ کار و تلاش را ترویج دهیم و دنبال کارکردن باشیم، اهمیت ویژه‌ای دارد.

ملانوری تأکید کرد: راه حل مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در این است که بر اساس الگوهای رفتاری خودمان هر کس هر کاری از دستش برمی‌آید به معنای واقعی و خوب انجام دهد.

وی با انتقاد از اینکه فرهنگ کار در جامعه کمرنگ شده است، اظهار داشت: در گذشته افراد در کنار تحصیل به شغل‌های مختلف از جمله کشاورزی مشغول می‌شدند و در دهه‌های گذشته فرهنگ کار و تلاش و در کنار هم کارکردن رنگ و بوی بهتری نسبت به دوره فعلی داشت.