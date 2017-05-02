تغییر قیمت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد در ۲ روز!

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه اعلام شده بود که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری ۹۶ برای انتخاب رشته در دانشگاه آزاد می توانند از ۹ اردیبهشت نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند اما این انتخاب رشته به ساعت ۲۰ روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه موکول شد.

این در حالی است که در دفترچه ای که از روز چهارشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۹۶ بر روی سایت azmoon.net منتشر شده بود ابتدا هزینه خرید کارت اعتباری انتخاب رشته ۱۵۰ هزار تومان اعلام شده بود.

پس از آغاز انتخاب رشته از دو شب گذشته داوطلبان با عدد ۴۰ هزار تومان مواجه شده اند. مراجعه به دفترچه انتخاب رشته نشان می دهد که دفترچه اصلاح شده است و هزینه خرید کارت اعتباری از ۱۵۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان کاهش یافته است.

به گزارش مهر، با توجه به تجمیع کنکورهای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و برگزاری یک آزمون کتبی برای پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دکتری ۹۶ می توانند برای انتخاب رشته در دانشگاه آزاد به سایت مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه مراجعه کنند.

آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ در ۷ گروه آموزشی در ۲۴۴ کدرشته امتحانی برای تعداد ۲۶۰ هزار و ۵۲۰ داوطلب در روز جمعه ۶ اسفند ۹۵ در یک نوبت و ۵۴ شهرستان برگزار شد. در این آزمون تعداد ۲۱۲ هزار و ۹۴۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر و ۴۷ هزار و ۵۷۹ داوطلب معادل ۱۸.۲۶ درصد داوطلب غایب بودند.

پس از برگزاری آزمون، کارنامه داوطلبان در روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت و از تعداد ۲۱۲ هزار و ۹۴۱ حاضر در جلسه آزمون تعداد ۱۹۹ هزار و ۳۰۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند. تعداد ۱۳ هزار و ۶۳۸ داوطلب حدنصاب نمره علمی لازم را کسب نکردند.

از تعداد ۱۹۹ هزار و ۳۰۳ داوطلب تعداد ۷۵ هزار و ۱۴۸ داوطلب مجاز به انتخاب رشته کدرشته محل های دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و همچنین کدرشته محل های سایر دوره ها شده اند و تعداد ۱۲۴ هزار و ۱۵۵ داوطلب منحصرا مجاز به انتخاب کدرشته های تحصیلی از سایر دوره های آموزش عالی ( به جز دوره روزانه دانشگاه های و موسسات آموزش عالی دولتی) شدند.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته برای پذیرش در کدرشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی تا جمعه ۱۵ اردیبهشت ۹۶ می توانند به سایت مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه مراجعه و با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته، با رعایت ضوابط نسبت به انتخاب ۴۰ کدرشته محل از میان کدرشته های تحصیلی مربوط به ترتیب اولویت علاقه در فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند.

به گفته مدیران دانشگاه آزاد ظرفیت پذیرش در دوره دکتری دانشگاه آزاد حداکثر ۱۲ هزار نفر است.