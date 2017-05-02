معلمان نقش کلیدی در توسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار، صبح سه شنبه، در آئین زنگ سپاس معلم در هنرستان بعثت شهرستان ساری، با گرامیداشت یاد اندیشمند شهید، آیت الله مطهری و هفته معلم، گفت: استاد شهید، آیت الله مطهری، نمونه کاملی از همه فضایل و مکارم اخلاقی بود و همانطور که رئیس جمهور فرمودند: شهید مطهری سرمایه ای بزرگ برای جامعه دیروز، امروز و فردای ما خواهد بود

وی با بیان اینکه شهید مطهری الگوی تمام عیار برای معلمان است، افزود: نامگذاری روز شهادت استاد مطهری به‌عنوان روز معلم باید زمینه‌ساز بهره و استفاده بیشتر آموزش و پرورش از این سرمایه ارزشمند در جهت تربیت نسل جوان باشد

استاندار مازندران در ادامه با اشاره به فرموده پیامبر اسلام مبنی بر این که در میان صدقه‌هایی که مردم می‌دهند، هیچ صدقه‌ای ارزنده‌تر از یاد دادن علم و دانش نیست، تاکید کرد: امروز تربیت دانش‌آموزانی خلّاق، پویا، فعال، پرسشگر، مسئولیت‌پذیر و قانونمند رسالت اصلی آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به اینکه تکریم و تجلیل از معلمان و فرهنگیان وظیفه همه است و نباید فقط به هفته معلم محدود شود، بر ضرورت ارتقاء جایگاه معیشتی معلمان و توجه به جایگاه آنان به‌عنوان عنصر اصلی تعلیم و تربیت تأکید کرد و افزود: بهبود معیشت معلمان یکی از رویکردهای دولت تدبیر و امید بوده و دولت یازدهم در حد امکانات و توانی که داشته به آموزش و پرورش توجه کرده است .

مقام عالی دولت در استان تصریح کرد: سکانداران فردای ایران و انقلاب اسلامی در مدارس تربیت می‌شوند و به همین دلیل باید نگاه به آموزش و پرورش تغییر کند زیرا این نهاد زیربنای توسعه کشور است و بدون تحول بنیادین به توسعه واقعی نمی‌رسیم.

استاندار مازندران ادامه داد: با اجرای سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت متحول می‌شود.

وی بر توسعه مهارت‌آموزی و ارتقاء آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برای کارآفرینی تأکید کرد و گفت: امروز کارآفرینی و ایجاد شغل برای افراد بویژه فارغ‌التحصیلان برای کاهش بیکاری باید به‌طور جدی دنبال شود.

فلاح با اشاره به برگزاری دو انتخابات حساس و مهم ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت : انتظار داریم معلمان و دانش‌آموزان با حضور پرشور و حماسی تنور انتخابات را گرم داشته باشند و همه آحاد جامعه را به مشارکت حداکثری و حضور در پای صندوق‌های رای تشویق کنند.