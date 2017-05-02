۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۵۲

در لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور؛

تیم فوتبال جوانان صبای قم به جمع ۴ تیم پایانی صعود کرد

قم - سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم از صعود تیم جوانان صبا به جمع ۴ تیم برتر لیگ دسته اول جوانان کشور خبر داد.

اصغر زرگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رقابت‌های فوتبال دسته اول جوانان کشور در مرحله دوم به پایان رسید و تیم فوتبال جوانان صبای قم موفق شد با کسب امتیازات لازم راهی جمع ۴ تیم پایانی این مسابقات شود.

وی افزود: تیم جوانان صبای قم روز دوشنبه در مشهد در پنجمین مسابقه خود از مرحله دوم این مسابقات در حالی که صعود این تیم مسجل شده بود به دیدار تیم استقلال اهواز رفت و ۲ بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم گفت: با توجه به نتایج سایر دیدارها، تیم صبای قم در آخرین دیدار خود به یک تساوی برای صعود نیاز داشت اما تساوی در دیدار تیم‌های شهید وفایی شیراز و ملوان انزلی سبب شد تیم صبای قم پیش از آغاز مسابقه خود با استقلال اهواز صعود خود را جشن بگیرد.

زرگر بیان داشت: با توجه به پیروزی تیم پدیده مشهد برابر دخانیات گیلان در بازی همزمان با مسابقات صبا و استقلال اهواز، تیم مشهدی با ۱۰ امتیاز از ۵ بازی در این گروه اول شد و به مرحله نهایی راه یافت و تیم صبای قم با ۹ امتیاز دوم شد و صعود کرد.

وی عنوان کرد: پدیده مشهد و صبای قم در مرحله نهایی به تیم‌های امید گلستان و ملی حفاری اهواز می‌پیوندند و پس از برگزاری مسابقات مرحله نهایی به صورت دوره‌ای و تک بازی،  از این ۴ تیم در دور پایانی ۲ تیم لیگ برتری می‌شوند.

سرپرست تیم فوتبال جوانان صبای قم تصریح کرد: تیم جوانان صبای قم در مرحله دوم لیگ دسته اول جوانان کشور در بازی با تیم‌های دخانیات گیلان، پدیده مشهد و ملوان انزلی پیروز شد و برابر تیم‌های شهید وفایی شیراز و استقلال اهواز نتیجه را واگذار کرد.

