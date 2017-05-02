تولید کفش با قابلیت شخصی سازی کامل ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، با توجه به اهمیت حیاتی پا، استفاده از کفش های مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است و حالا شرکت سالومون مدعی شده خط تولید جدید کفش خود را با قابلیت شخصی سازی کامل برای افراد راه اندازی کرده است.

کفش هایی که به این شیوه تولید می شوند کاملا شخصی و متناسب با نیازها و شرایط پای هر فرد هستند. تک تک بخش های به کار رفته در این کفش ها برای استفاده تنها یک فرد و بر مبنای ویژگی های پای او طراحی شده اند.

شرکت سازنده به منظور تولید این کفش های خاص، وضعیت بدنی و شرایط پای هر فرد را بررسی کرده و برنامه هر مشتری برای استفاده از کفش مورد نظر را تحلیل می کند. در نهایت خود فرد می تواند با حضور در مرحله طراحی دیجیتال کفش آخرین نظراتش را اعمال کند.

هزینه خریداری کفش به این شیوه حدود ۳۲۷ دلار است. البته علاقمندان برای خرید این کفش ها باید شخصا به یکی از هشت شعبه شرکت یاد شده در فرانسه یا تنها شعبه آن در بلژیک مراجعه کنند. ارائه این خدمات به علاقمندان از حدود یک ماه دیگر آغاز می شود.