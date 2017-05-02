قاهره اظهارات ضد مصری سازمان ملل را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای اظهارات «رعد الحسین» کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره قاهره را محکوم کرد.

رعد الحسین گفته بود: اقدامات امنیتی در مصر در پی انفجار کلیساها در شهرهای طنطا و اسکندریه که در ماه گذشته رخ داد، افراط گرایی را در زندان تسهیل می کند و تروریسم را گسترش می دهد. وی از اعلام حالت فوق العاده در مصر به مدت ۳ ماه ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است: بیان چنین اظهاراتی از سوی افرادی که باید طبق مسئولیت هایی که برعهده گرفته اند و ماموریتی که دارند، درک بالایی داشته باشند امری شرم آور است.

گفتنی است دو کلیسا در شمال مصر ماه گذشته میلادی هدف انفجار قرار گرفت که بر اثر آن دهها نفر کشته و زخمی شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

مصر از سوی نهادهای حقوق بشر به عدم رعایت حقوق بشر و آزادی بیان و اندیشه متهم است، اتهامی که از سوی مسئولان قاهره رد و اعلام شده است: مصر به قانون پایبند است و به آزادی های عمومی و فردی احترام می گذارد.