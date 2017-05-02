مجوز ۲ آموزشگاه موسیقی و خوشنویسی در شهرستان زنجان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارشاد اسلامی استان زنجان، ایرانه حیدری افزود: سال گذشته مجوز یکساله آموزشگاه موسیقی «نوا» با مدیریت فرزاد صیدی صادر شده بود که اینک به دلیل حضور موثر در عرصه موسیقی استان و جذب هنرجویان مستعد در این رشته، مجوز پنجساله این آموزشگاه صادر شده است.
حیدری با اشاره به سوابق هنری وی، ادامه داد: حضور در گروههای ارکستر ملی و همکاری در اجرای کنسرت موسیقی ژاپنی کیتارا با عنوان جاده ابریشم از جمله سوابق درخشان این هنرمند است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان همچنین با اشاره به صدور مجوز آموزشگاه خوشنویسی به مدیریت صادق نوری گفت: وی از خوشنویسان توانمند استان بوده و سوابق درخشانی در کارنامه هنری خود دارد.
حیدری از علاقهمندی این هنرمند خوشنویس به تاسیس آموزشگاه خوشنویسی یاد کرده و ادامه داد: مجوز یکساله آموزشگاه "نور" صادر شده و اینک در حال جذب هنرجو است. صادق نوری پیش از این به عنوان مدرس در انجمن خوشنویسان زنجان فعالیت داشته و در چندین جشنواره صاحب عناوین برتر شده است. اینک نیز آموزشگاه وی جزو معدود آموزشگاههای فعال در حوزه خوشنویسی است.
نمایش موزیکال«موشها و پیشیها» در زنجان به روی صحنه میرود
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان گفت: نمایش موزیکال «موشها و پیشیها» بر اساس برداشتی از آثار ادبیات کهن فارسی(عبید زاکانی) از روز ١٣ اردیبهشت تا ٢٦ این ماه به روی سن میرود.
ایرانه حیدری افزود: این نمایش را برای گروه سنی کودک و نوجوان معرفی کرده و ادامه داد: ساسان قجر، نویسندگی و کارگردانی این نمایش را بر عهده دارد که به همراه اعضای گروه تئاتر آزاد بهاران به اجرای آن میپردازند.
ساسان قجر از کارگردانان فعال در حوزه نمایش کودک و نوجوان بوده و به صورت تخصصی در این ژانر نمایشی فعالیت میکند.
