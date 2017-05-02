افزایش سامانه های هوشمند ثبت تخلفات در جاده های زنجان به ۴۰دستگاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: درفاز دوم پروژه نصب سامانه های هوشمند ثبت تخلفات عبورومرور ۲۰ سامانه درجاده های مواصلاتی استان نصب می شود تا تعداد کل سامانه های موجود درمحورهای مواصلاتی استان زنجان به ۴۰ سامانه افزایش یابد.

وی با اشاره به علمیات اجرای فونداسیون وفنس کشی تعدادی از سامانه ها تصریح کرد: درحال حاضرمکانیابی این سامانه ها در محور زنجان – خرمدره – ابهر وهمچنین محور ترانزیت زنجان – میانه ومحورسرچم به اردبیل درحوزه استان زنجان انجام گرفته است ومراحل رفع معارض را طی می کنیم.

امینی استفاده از سامانه ثبت تخلفات عبور ومرور یا همان دوربین های کنترل سرعت ثابت را یکی ازابزارهای سیستم حمل ونقل هوشمند دانست و ادامه داد: یکی از عوامل اصلی وقوع تصادفات جاده تخلف سرعت غیرمجاز است .

رییس اداره مدیریت راههای اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان تصریح کرد: هدف ازنصب دوربین های کنترل سرعت جلوگیری ازتخلف رانندگانی است که با سرعت غیرمجاز رانندگی می کنند .

امینی افزود: سرعت غیرمجاز عامل بسیار مهمی در عدم کنترل وسلیه نقلیه درهنگام بروز حوادث جاده است بنابراین آنچه کنترل سرعت غیرمجاز را پررنگ تر می کند نسبت آن با میزان کاهش تصادفات وتلفات جاده ای است.