  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

در پی اعتصاب غذای نامحدود در حمایت از اسرای فلسطینی؛

«مازن المغربی» اسیر آزادشده فلسطینی به شهادت رسید

«مازن المغربی» اسیر آزادشده فلسطینی به شهادت رسید

«مازن محمد المغربی» اسیر آزادشده فلسطینی که در همبستگی با اسرای اعتصاب کننده غذا، او هم اعتصاب غذا کرده بود، به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «مازن محمد المغربی» اسیر آزادشده فلسطینی در شهر «رام الله» واقع در کرانه باختری به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، شهادت این اسیر آزادشده فلسطینی در پی اعتصاب غذای نامحدود وی در حمایت از اسرای اعتصاب کننده در بند رژیم صهیونیستی، اتفاق افتاد.

گفتنی است، از ۱۶ روز پیش حدود ۱۶۰۰ اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی در اعتراض به سیاست های خصمانه این رژیم در زندانها، دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.

رژیم صهیونیستی تاکنون از تمامی ابزارهای شومی که در اختیار دارد برای شکستن اعتصاب غذای اسرای فلسطینی و سرکوب انتفاضه آنها بهره برده است.

کد مطلب 3967662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها