«مازن المغربی» اسیر آزادشده فلسطینی به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «مازن محمد المغربی» اسیر آزادشده فلسطینی در شهر «رام الله» واقع در کرانه باختری به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، شهادت این اسیر آزادشده فلسطینی در پی اعتصاب غذای نامحدود وی در حمایت از اسرای اعتصاب کننده در بند رژیم صهیونیستی، اتفاق افتاد.

گفتنی است، از ۱۶ روز پیش حدود ۱۶۰۰ اسیر فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی در اعتراض به سیاست های خصمانه این رژیم در زندانها، دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.

رژیم صهیونیستی تاکنون از تمامی ابزارهای شومی که در اختیار دارد برای شکستن اعتصاب غذای اسرای فلسطینی و سرکوب انتفاضه آنها بهره برده است.