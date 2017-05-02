شارژ سریعتر با کمک آب!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، محققان آمریکایی تحقیقی درباره لایه بندی مواد با لایه هایی به نازکی یک اتم آب منتشر کرده اند. چنین لایه ای می تواند قابلیت ذخیره سازی و تخلیه شارژ را بهبود بخشد.

ورونیکا آگوستین یکی از استادیاران رشته مهندسی مواد در این دانشگاه می گوید: این آزمایش نخستین گام برای استفاده از دستگاه در دنیای واقعی است. به گفته این محقق با چنین روشی می توان باتری هایی باریکتر و سریع تر برای خودروهای الکتریکی ساخت.

همچنین سریعتر شدن فرایند ذخیره سازی انرژی سبب می شود سیستم های انعطاف پذیرتر و قابل اطمینان تری برای شبکه های تولید برق از منابع تجدیدپذیر فراهم شود.

درهمین راستا محققان قابلیت های شارژ کریستالین اکسید تنگستن و کریستالین هیدارت اکسید تنگستن(همان ماده با حضور لایه یک اتمی آب) را با یکدیگر مقایسه کردند.

اکسید تنگستن ۱۰ دقیقه پس از شارژ، انرژی بیشتری ذخیره کرده بود اما پس از گذشت ۱۰ دقیقه از زمان شارژ اکسید تنگستن همراه با لایه آب نشان داد عملکرد بهتری دارد. نه تنها ماده همراه لایه آب انرژی بیشتری طی مدت کوتاه تری ذخیره کرد، بلکه فرایند شارژ آن نیز بهینه تر بود. در این وضعیت انرژی کمتری به شکل گرما هدر رفت.