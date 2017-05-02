تولید ۵ میلیون شغل بازاریابی برای فروش کالای ایرانی را می طلبد

محمد باقر قالیباف، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حاشیه گفت گوی ویژه خبری در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه باید دیپلماسی در خدمت اقتصاد کشور باشد و این مهم نیاز به تغییر ساختار وزارت خارجه دارد، تصریح کرد: طرح تشکیل وزارت خارجه و گسترش تجارت بین الملل از اولویت های دولت مردم است.

ویی تاکید کرد: متاسفانه تاکنون تجارت و اقتصاد در ساختار وزارت خارجه ایران اهمیت چندانی نداشته و وظیفه خود در راستای کمک به تقویت حوزه اقتصاد و پیدا کردن بازار بین المللی برای کالاهای ایرانی را به طور جدی در دستور کار قرار نداده است.

قالیباف افزود: واقعیت این است که برای تولیدات محصولات کشاورزی، صنعتی و خدماتی باید بازار بین المللی پیدا کرد تا امکان فعال شدن تمام ظرفیت های عظیم داخلی به کار گرفته شود و از این طریق می توان حرکت موثر و زودبازدهی را در رفع معضل بیکاری در کشور صورت داد، بدون آنکه نیاز به سرمایه گذاری های هنگفت باشد.

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهور خاطرنشان کرد: ساختار وزارت خارجه در ایران بگونه ای طراحی شده است که فقط پاسخگوی نیازهای سیاسی و امنیت ملی بوده و این ساختار اجازه نمی دهد که دغدغه اصلی امروز ما که رونق اقتصاد است را پیگیری کند.

قالیباف تصریح کرد: این در حالی است که در کشورهایی پیشرفته مانند کره جنوبی و ژاپن توسعه اقتصادی تا حد زیادی مدیون عملکرد دستگاه دیپلماسی این کشورها است. به طوری که این کشورها اولویت اصلی خود را پیدا کردن بازار برای تولید کنندگان خود قرار می دهند. در این کشور ها که بعد از جنگ جهانی دوم پیشرفت کرده اند وزارت خارجه نقش فعالی در تجارت خارجی و پیدا کردن بازار برای تولیدات داخلی بر عهده گرفت و حتی وزارتخانه ای مستقل برای توسعه و گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین المللی به وجود آمد که در رابطه مستقیم با وزارت خارجه فعالیت می کند.

وی تاکید کرد: ما در دولت مردم تلاش خواهیم کرد، تا در ابتدا طرح تغییر ساختار وزارت خارجه به وزارت خارجه وتجارت بین الملل را اجرایی کنیم، چرا که بر این باوریم با این تغییر می توان اولویت امروز کشور که رونق اقتصادی، افزایش درآمد ملی و ایجاد شغل است را با سرعت پیش برد .

قالیباف گفت: معتقدیم در یک دوره ی کوتاه، می توانیم از ظرفیت بازار ۴۰۰ میلیون نفری کشورهای منطقه برای گسترش فعالیتهای اقتصادی بهره ببریم. در یک افق بلند مدت هم می توان با تقویت دیپلماسی اقتصادی، برای گسترش روابط تجاری بین المللی وزارت خانه ای مستقل نیز ایجاد کرد که در ارتباط تنگاتنگ با وزارت خارجه و اقتصاد فعالیت کند.