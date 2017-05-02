معلمان روشنگر راه بصیرت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی صبح سه شنبه در جمع معلمان مدرسه صدرا بیرجند ضمن تبریک اعیاد بزرگ شعبانیه و گرامیداشت روز معلم اظهار داشت: حضرت محمد (ص) فرمودند: «من برای معلمی مبعوث شدم» و این یعنی ماموریت و مسئولیت شما معلمان خیلی مهم است.

وی، جهل زدایی از جامعه را ماموریت معلمان دانست و گفت: معلم روشنی بخش برای بندگان خدا بوده و اگر معلم در میان بشریت نباشد ظلم بیداد می کند.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه اگر معلم در میان بشریت نباشد بشر از دایره انسانیت خارج می شود، عنوان داشت: پیامبر اکرم(ص) برای معلمان دعا می کند و این دعای بزرگترین شخصیت هستی، نشان از جایگاه بزرگ معلمان در جامعه دارد.

رضایی با اشاره به اینکه امیرمومنان علی (ع) نیز نسبت به مقام معلم سخنان و تاکیدات زیادی داشته اند، بیان داشت: ایشان می فرمایند: وقتی پدر و معلمت وارد می شود برای آن ها بلند شود هرچند که پادشاه باشی.

وی اضافه کرد: این ها همه سندی برای جایگاه معلمی بوده و نتیجه می گیریم مقامی بالاتر از مقام معلمی در جامعه وجود ندارد.

سرپرست تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه تمام خیرات یک مهندس، پزشک و طلبه به معلم هم می رسد، خطاب به معلمان گفت: شما روشنگر راه بصیرت در جامعه هستید.

رضایی همچنین به اهمیت کار در مدارس صدرا به عنوان مدارس نمونه اسلامی اشاره کرد و گفت: در این مدارس باید بهترین و کیفی ترین اموزش ها ارائه شود چراکه کار در این مجموعه بسیار مقدس است.