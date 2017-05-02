کیفیت فضای آموزشی در خراسان جنوبی نیازمند توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی صبح سه شنبه در مراسم سپاس از معلمان ضمن تبریک هفته بزرگداشت معلم، اظهار کرد: فرزندان این مرز و بوم که باعث توسعه استان و کشور می شوند حاصل تلاش ها و عمر معلمان هستند.

وی با بیان اینکه آینده کشور را دانش آموزان رقم می زنند، افزود: هرچه تلاش معلمان بیشتر شود قطعا تاثیرگذاری همه حوزه های کشور بیشتر خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شغل معلمی شغل بسیار سختی است، گفت: علی رغم اینکه معلمان با درد و رنج دانش آموزان و جامعه سر و کار دارند اما دغدغه های این قشر زحمت کش کمتر به گوش مسئولین استانی و کشوری می رسد.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید در حوزه های مالی کمک های بسیار خوبی به آموزش و پرورش کرده است، بیان داشت: اگر حقوق معلمان ده برابر شود اما به آن ها توهین شود و آزادی بیان نداشته باشند و نتوانند تفکرات خود را به جامعه منتقل کنند بی ارزش خواهد بود.

پرویزی با اشاره به اینکه شرافت و آزادگی انسان ها مهم و ارزشمند است که در حوزه معلمی باید به خوبی بدرخشد، افزود: آزادگی و تبیین تفکر برای دکتر مطهری نیز ارزشمند بود.

وی با بیان اینکه در استان خراسان جنوبی تلاش های زیادی صورت گرفته اما هنوز فاصله های زیادی وجود دارد، اظهار کرد: در حوزه آموزش و پرورش مدارس و امکانات اولیه نیازمند توجه بیشتری است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: امکانات و وضعیت مادی مردم استان را شاخص نکرده است بلکه توفیقات این منطقه مدیون تلاش ها و زحمات معلمان بوده است.

وی با اشاره به اینکه افتخار می کنیم که استان خراسان جنوبی دومین استان در سطح کشور است که بیشترین درصد قبولی دانش آموزان در دانشگاه ها و مراکز علمی را دارد، افزود: اگر بنا بود وضعیت مالی در درصد قبولی دانش آموزان تاثیر داشته باشد قطعا شهرهای بزرگ و مرکز کشور رتبه های نخست را داشتند.

پرویزی با بیان اینکه زحمات معلمان می تواند روز به روز سرمایه های عظیمی را برای جامعه رقم بزند، گفت: توسعه انسانی، اجتماعی و فرهنگی بستر توسعه های دیگر است که این مهم در نقش معلمی نقش پر رنگی دارد.

وی با اشاره به اینکه تلاش خواهیم کرد در سال 96 مواردی را که مقدور است را به نتیجه برسانیم، بیان کرد: همه مسئولین هنوز احساس شاگردی نسبت به معلمان را دارند.