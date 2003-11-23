تا زماني كه تسليم آمريكا نشويم بايد منتظر صدور چنين احكامي باشيم

به گزارش خبرنگار مهر عضو فراكسيون اقليت مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران پارلماني در پاسخ به اينكه چقدر عملكرد و موارد داخلي باعث اين امر شده، گفت: البته نمي‌خواهم وارد اين موارد بشوم، اما كدام كشور را مي ‌يابيد كه ادعا كند هيچ مورد خلاف حقوق بشري در آن اتفاق نمي‌افتد، بالاخره ممكن است موارد خلاف حقوق بشر اتفاق بيافتد؛ كه آن كشور رسيدگي مي‌كند. به صرف وجود مواردي نمي‌توان كشوري را ناقض حقوق بشر دانست.عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نقض حقوق بشر زماني است كه حركت‌هاي مستمري در نقض حقوق بشر در كشور اتفاق بيافتد.قرباني در خصوص اينكه اصلاح‌ طلبان عدم محكوميت ايران در سال گذشته را به دليل رفتار خود مي‌دانند، گفت: تنها يك سال آن هم با اختلاف راي بسيار پايين ايران ناقض حقوق بشر شناخته نشد . وي در پايان گفت: تا وقتي ما در قوانين خود اسلام را در نظر داريم بايد منتظر چنين احكامي باشيم.



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