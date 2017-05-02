۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۳۷

رئیس هیأت بوکس گیلان خبر داد؛

اعزام بوکسورهای نوجوان گیلان به مسابقات بوکس نوجوانان کشور

رشت- رئیس هیأت بوکس گیلان از اعزام بوکسورهای نوجوان گیلانی به سومین دوره فستیوال بوکس نوجوانان کشور در اراک خبر داد.

امین قاسمی پور درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سومین دوره فستیوال بوکس نوجوانان کشور دراستان مرکزی، اظهار کرد: بوکسورهای نوجوانان گیلانی نیز به این دوره از مسابقات اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه برای مشخص شدن ترکیب تیم گیلان مسابقات انتخابی برگزار می شود، افزود: سهمیه گیلان در این دوره از مسابقات چهار بوکسور است.

رئیس هیأت بوکس گیلان با اشاره به اینکه بوکسورهای متولد سال های ۸۱ و ۸۲  می توانند در این مسابقات شرکت کنند، گفت: سومین دوره فستیوال بوکس نوجوانان کشور برای دومین سال در شهر اراک استان مرکزی برگزار می شود.

وی همراه داشتن کارت بیمه ورزشی و اصل شناسنامه را برای حضور بوکسورها الزامی دانست و خاطرنشان کرد: این مسابقات از ۲۱ اردیبهشت ماه به مدت سه روز در اراک برگزار می شود.

