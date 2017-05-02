اعزام بوکسورهای نوجوان گیلان به مسابقات بوکس نوجوانان کشور

امین قاسمی پور درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سومین دوره فستیوال بوکس نوجوانان کشور دراستان مرکزی، اظهار کرد: بوکسورهای نوجوانان گیلانی نیز به این دوره از مسابقات اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه برای مشخص شدن ترکیب تیم گیلان مسابقات انتخابی برگزار می شود، افزود: سهمیه گیلان در این دوره از مسابقات چهار بوکسور است.

رئیس هیأت بوکس گیلان با اشاره به اینکه بوکسورهای متولد سال های ۸۱ و ۸۲ می توانند در این مسابقات شرکت کنند، گفت: سومین دوره فستیوال بوکس نوجوانان کشور برای دومین سال در شهر اراک استان مرکزی برگزار می شود.

وی همراه داشتن کارت بیمه ورزشی و اصل شناسنامه را برای حضور بوکسورها الزامی دانست و خاطرنشان کرد: این مسابقات از ۲۱ اردیبهشت ماه به مدت سه روز در اراک برگزار می شود.