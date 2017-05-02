۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

صبح امروز؛

آتش سوزی کارخانه کفش عبدل آباد مهار شد

تهران - آتش سوزی صبح امروز کارخانه کفش عبدل آباد به سرعت مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات امینی شهرتهران ،ساعت ۴۵ دقیقه بامداد حادثه آتش سوزی در یک کارگاه کفش در شورآباد میدان عبدل آباد به سامانه ۱۲۵ اعلام و باتوجه به اینکه محل آتش سوزی خارج از حوزه استحفاظی آتش نشانی شهر تهران بود اما ماموران ۴ ایستگاه آتش نشانی به همران تانکرآب و خودروی تنفسی به محل حادثه اعزام شدند.

براساس این گزارش سوله ای به وسعت یک هزار متر که کارگاه تولید کفش کتانی بود دچار آتش سوزی شده بود که آتش نشانان از چند طرف عملیات مهار آتش را آغاز و پس از ساعت ها تلاش موفق شدند در ساعت ۵ صبح امروز این آتش گسترده را مهار کنند.

در این حادثه به فردی آسیب نرسید و آتش نشانان شهر تهران پس از عملیات لکه گیری و ایمن سازی در حوالی ساعت ۶ صبح امروز محل را ترک کردند.

علت این آتش سوزی در دست بررسی است.

