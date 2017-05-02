۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

برگزاری مراسم بزرگداشت ارتحال امام خمینی (ره) در مصلای یاسوج

یاسوج- معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مراسم بزرگداشت رحلت امام خمینی(ره) در مصلای یاسوج و همزمان در سایر شهرستان ها برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد  بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد افزود: در مرکز استان در روز چهاردهم خرداد در مصلای امام خمینی برنامه ای با حضور آحاد مردم و پیش از نماز مغرب و عشاء برگزار و تا بعد از مراسم افطار ادامه خواهد داشت و این برنامه در شهرستان ها نیز به همین شکل برگزار خواهد شد.

محمدی گفت: از مهمترین اندیشه های سیاسی امام خمینی استکبار ستیزی و دفاع از مظلومان بود.

محمدی با بیان اینکه امام خمینی  یک گفتمان جدید برگرفته از سنت نبوی، سیره علوی و برگرفته از آموزه های دینی و اسلامی و حاکمیت مردم و حکومت اسلامی مطرح کردند تصریح کرد: آثار  این گفتمان را بعد از ۳۸ سال شاهد هستیم.

وی افزود: تا قبل از انقلاب گفتمان های موجود  در دنیا مبتنی بر افراط و تفریط بود و امام گفتمانی جدید که مبتنی بر حاکمیت  خداوند است را  مطرح کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار برگزاری میزگردهایی برای تبیین اندیشه های امام خمینی(ره) با حضور اندیشمندان و صاحب نظران را لازم دانست.

محمدی بیان داشت: امید است بتوانیم اندیشه های امام خمینی (ره) را بیش از پیش تبیین کنیم و هنوز این مسئله به نحو احسن انجام نشده است.

