۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۴۲

در مسابقات فوتبال نوجوانان کشور؛

تیم سیاه جامگان قم با تفاضل گل از صعود به لیگ برتر بازماند

قم - سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان قم از ناکامی این تیم در راه صعود به لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور تنها به دلیل تفاضل گل نسبت به صدرنشین خبر داد.

احسان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتبال سیاه جامگان قم در سومین و آخرین مسابقه خود از مرحله دوم و نهایی لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور با وجود پیروزی بر حریف خود، نتوانست راهی لیگ برتر شود.

وی افزود: تیم فوتبال سیاه جامگان قم روز دوشنبه در سقز استان کردستان به دیدار تیم شهرداری رشت رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد در حالی که محمد جواد لطفی در دقیقه ۸۵ و عقیل عفری در دقیقه ۹۰ برای سیاه جامگان گلزنی کردند و گل تیم شهرداری رشت در دقیقه ۹۴ به ثمر رسید.

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان قم گفت: پس از بازی تیم‌های سیاه جامگان قم و شهرداری رشت، تیم‌های شهرداری سقز و علم و ادب همدان به مصاف هم رفتند که تساوی در این بازی یا پیروزی تیم شهرداری سقز با اختلاف یک گل به معنای صدرنشینی سیاه جامگان قم و صعود این تیم به لیگ برتر بود.

کریمی بیان داشت:  هر نتیجه دیگر، سیاه جامگان را از رسیدن به لیگ برتر نوجوانان کشور محروم می‌کرد که در نهایت تیم شهرداری سقز ۳ بر صفر تیم علم و ادب همدان را شکست داد و با این نتیجه با ۶ امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به سیاه جامگان صدرنشین شد و به لیگ برتر رفت.

وی عنوان کرد: سیاه جامگان تنها به دلیل تفاضل گل باز هم نتوانست لیگ برتری شود اما این شکست چیزی از ارزش بازیکنان پرتلاش تیم سیاه جامگان قم کم نمی‌کند و اگر سیاه جامگان در بازی با علم و ادب همدان یک تساوی کسب کرده بود به لیگ برتر صعود می‌کرد.

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان قم تصریح کرد: تیم شهرداری سقز در شرایطی بالاتر از سیاه جامگان قم قرار گرفت که سیاه جامگان در بازی رودررو این تیم را یک بر صفر شکست داده بود و تنها، شکست برابر علم و ادب همدان در بازی پرحاشیه و ناداوری علیه نماینده قم، فرصت صعود را از نماینده استان قم گرفت.

