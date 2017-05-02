تیم سیاه جامگان قم با تفاضل گل از صعود به لیگ برتر بازماند

احسان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتبال سیاه جامگان قم در سومین و آخرین مسابقه خود از مرحله دوم و نهایی لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور با وجود پیروزی بر حریف خود، نتوانست راهی لیگ برتر شود.

وی افزود: تیم فوتبال سیاه جامگان قم روز دوشنبه در سقز استان کردستان به دیدار تیم شهرداری رشت رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد در حالی که محمد جواد لطفی در دقیقه ۸۵ و عقیل عفری در دقیقه ۹۰ برای سیاه جامگان گلزنی کردند و گل تیم شهرداری رشت در دقیقه ۹۴ به ثمر رسید.

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان قم گفت: پس از بازی تیم‌های سیاه جامگان قم و شهرداری رشت، تیم‌های شهرداری سقز و علم و ادب همدان به مصاف هم رفتند که تساوی در این بازی یا پیروزی تیم شهرداری سقز با اختلاف یک گل به معنای صدرنشینی سیاه جامگان قم و صعود این تیم به لیگ برتر بود.

کریمی بیان داشت: هر نتیجه دیگر، سیاه جامگان را از رسیدن به لیگ برتر نوجوانان کشور محروم می‌کرد که در نهایت تیم شهرداری سقز ۳ بر صفر تیم علم و ادب همدان را شکست داد و با این نتیجه با ۶ امتیاز و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به سیاه جامگان صدرنشین شد و به لیگ برتر رفت.

وی عنوان کرد: سیاه جامگان تنها به دلیل تفاضل گل باز هم نتوانست لیگ برتری شود اما این شکست چیزی از ارزش بازیکنان پرتلاش تیم سیاه جامگان قم کم نمی‌کند و اگر سیاه جامگان در بازی با علم و ادب همدان یک تساوی کسب کرده بود به لیگ برتر صعود می‌کرد.

سرمربی تیم فوتبال سیاه جامگان قم تصریح کرد: تیم شهرداری سقز در شرایطی بالاتر از سیاه جامگان قم قرار گرفت که سیاه جامگان در بازی رودررو این تیم را یک بر صفر شکست داده بود و تنها، شکست برابر علم و ادب همدان در بازی پرحاشیه و ناداوری علیه نماینده قم، فرصت صعود را از نماینده استان قم گرفت.