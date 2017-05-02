۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی خبر داد؛

وجود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار واجد اخذ رای در خراسان رضوی

مشهد-سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط اخذ می توانند در انتخابات ۲۹ اردیبهشت شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، امیر پورمهدی اظهارکرد: بر اساس آخرین اطلاعات کسب شده از مراجع ذیصلاح، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر واجد شرایط اخذ رای در استان خراسان رضوی هستند که از این تعداد ۱۲۴ هزار نفر برای نخستین بار در انتخابات شرکت می کنند.

وی افزود همراه داشتن شناسنامه و ارائه کد ملی در هنگام رای دادن ضروری است وافرادی که به هر دلیل دارای نقص در مدارک هویتی خود هستند  می توانند با مراجعه به دفاتر پستی و پیشخوان دولت، مدارک خود را تکمیل کنند.

سخنگوی ستاد انتخابات خراسان رضوی بیان کرد: در روز انتخابات نیز تمام ادارات ثبت احوال در این استان تا پایان زمان اخذ رای آماده ارائه کد ملی به متقاضیان می باشند.

