مشمولان متاهل به مناطق مرزی اعزام نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمان علیدوست گفت: در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح و برای خوشایندسازی خدمت سربازی در تعیین مراکز آموزش کارکنان وظیفه متأهل تسهیلاتی در نظر گرفته شده است و از این پس مشمولان متأهل در شهر محل سکونت همسرشان به کارگیری می‌شوند و دارای رده خدمتی می‌شوند.

وی افزود: برای تحکیم بنیان خانواده مشمولان متأهل به مراکز آموزش مرزی اختصاص پیدا نمی‌کند. به جز موردی که مشمول متأهل ساکن آن مناطق باشد که در این صورت هم پس از طی دوره رزم مقدماتی به آن شهر اختصاص می‌یابد.

سرهنگ علیدوست ادامه داد: کارکنان وظیفه متأهل به مراکز آموزش نیرویی اعزام می‌شوند که در شهر محل سکونت همسرشان دارای رده خدمتی باشند.

وی ادامه داد: مشمولان متأهل باید مدارک تأهل خود را هنگام ثبت درخواست اعزام به خدمت به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس ۱۰+) ارائه و یا در دوره آموزش رزم مقدماتی مدارک دال بر تأهل را به مرکز آموزشی خود تحویل دهند.