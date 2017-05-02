پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبی امروز واریز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، لامعی صبح سه شنبه در مراسم سپاس از معلمان ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و روز معلم با بیان اینکه نقش آموزش و پرورش نقشی بسیار حساس و کلیدی است، اظهار کرد: آموزش و پرورش حساسیت خاصی در بین دیگر نهادهای دولتی دارد.

وی با اشاره به اینکه سرمایه های ملی مملکت و آینده کشور در دست معلمان است، افزود: مطمئن ترین گروه اجتماعی در کشور معلمان هستند که با گروه بعد هفت درصد فاصله دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه معلمان استان خراسان جنوبی معلمانی بسیار پر تلاش هستند که هیچ گاه مشکلات شخصی خود را بر سر کلاس ها نمی برند، گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید گام های بسیار خوبی در حوزه آموزش و پرورش برداشته شده است.

وی با اشاره به اینکه پرداخت حق نوار مرز که در گذشته به دنبال آن بودیم در چهار شهرستان محقق شده است، بیان کرد: با تمام مشکلات مالی دولت اما دو سال پیاپی پاداش پایان خدمت همکاران بازنشسته آموزش و پرورش پرداخت شده است.

لامعی با بیان اینکه در سال ۹۴ حدود ۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای همکاران بازنشسته استان پرداخت شده است، افزود: هم چنین بیش از ۴۷ میلیارد تومان پاداش پایان خدمت برای ۶۱۷ همکار بازنشسته امروز به حساب آن ها واریز شده است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی پس از استان یزد رتبه دوم در قبولی دانش آموزان در مراکز عالی را دارد، گفت: این مهم نشان از تلاش ها و زحمات معلمانی بوده است که همواره دغدغه داش آموزان و کمبودها در این حوزه را داشته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از مزیت های شغل معلمی در استان خراسان جنوبی این است که معلمی را به عنوان اولین و آخرین شغل خود انتخاب می کنند و تمام وقت و تلاش خود را در این حوزه هزینه می کنند لذا معلمان این استان در هر کجای کشور که باشند همواره می درخشند.

وی با بیان اینکه در فرآیند انتخاب معلم نمونه ۴۴۰ پرونده از سراسر استان به اداره کل آموزش و پرورش ارسال شده بود، بیان کرد: پس از بررسی های لازم و کار کارشناسی تعداد ۱۱ معلم نمونه استانی و یک معلم نمونه کشری برگزیده شدند.

لامعی با اشاره به اینکه ۷۴ معلم نمونه منطقه ای نیز مشخص شدند، گفت: روز پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ماه در مرکز استان و دیگر شهرستان ها از معلمان نمونه استانی و منطقه ای تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه تجلیل از بیش از ۵۰۰ پیشکسوت در حوزه آموزش نیز یکی از برنامه های بسیار خوب در هفته بزرگداشت معلم است، عنوان کرد: برگزاری شب شعر، پیاده روی خانوادگی، پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی، دیدار و عیادت از پیشکسوتان و سرکشی از خانواده های معلمین شهید استان از دیگر برنامه های مهم در این هفته خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: ۱۵ هزار نفر همکار در مجموعه آموزش و پرورش استان فعالیت می کنند که از این تعداد ۹ هزار نفر معلم هستند.