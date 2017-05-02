رکودبی سابقه ۳۰ ساله دربخش مسکن/نداشتن قدرت خریدعامل سردی معاملات

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – زهرا ناصران: مسکن و قیمت بالای آن ، یکی از اساسی ترین مشکل زوج های جوان است، تا آنجایی که خیلی از این زوج ها، تصور اینکه روزی خانه‌دار خواهند شد را نمی توانند بکنند و از طرفی دیگر با وجود رکود در بازار مسکن، اجاره بها هر سال افزایش می‌یابد و فشار بر خانواده‌های مستاجر نیز بیشتر می شود. در این بین خانه های خالی از سکنه زیادی هم در شهرها وجود دارند که بدون استفاده مانده و فرسوده می شوند.

فرهاد عظیمی یکی از مشاوران املاک منطقه ۴۲ متری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قیمت مسکن در این منطقه اظهار داشت: قیمت هر مترمربع زمین در این منطقه حدود ۱۰ میلیون ریال است و در کوچه و پس کوچه های این منطقه، قیمت زمین کمتر از این مقدار بوده و حدود هشت میلیون ریال است.

وی ادامه داد: قیمت مسکن در این منطقه نسبت به مناطق دیگر کم بوده و اکثر متقضیان مسکن به دنبال مسکن هایی با متراژ پایین هستند و این امر بخصوص در قشرهای جوان بیشتر به چشم می‌خورد، با این وجود کم بودن قیمت مسکن تاثیری در قیمت رهن و اجاره بها ندارد و رهن و اجاره هر سال افزایش می یابد.

مهدی رسولی یکی از مشاوران املاک منطقه ولیعصر تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به قیمت مسکن در این منطقه اظهار داشت: قیمت یک مترمربع زمین در این منطقه ۵۰ تا ۶۰ میلیون ریال است، و منازل مجهز به آپشن های جکوزی و سونا در هر متر مربع، حدود ۸۰ میلیون متر مربع است. از اول فروردین تا به امروز، تعداد معاملات مسکن در این محدوده کم بوده، امیدواریم در ماه های آینده شاهد افزایش متقاضیان مسکن در این منطقه باشیم.

قیمت مسکن در شش ماهه نخست ۹۶ افزایش نمی یابد

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کلانشهر تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال جدید تاکنون معاملات مسکن رونق نگرفته است و اطلاعیه افزایش قیمت مسکن تا آخر اردیبهشت ماه امسال مشخص می شود، اظهار داشت: از اوایل امسال تاکنون استقبال مردم برای معاملات مسکن نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

اسماعیل نعمتی همچنین در ادامه با بیان اینکه قیمت مسکن تا شش ماهه نخست امسال افزایش نمی یابد، افزود: به احتمال زیاد سال ۹۷ قیمت مسکن افزایش می یابد.

وی از سرمایه گذاران در زمینه مسکن خواست تا از موقعیت کنونی استفاده کرده و اقدام به سرمایه گذاری کنند، چرا که قیمت زمین نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.

کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال ۹۰

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کلانشهر تبریز با اعلام این خبر افزود: اکنون بهترین زمان برای معامله و تعویض مسکن است و بنده از شهروندان تقاضا دارم اگر موقعیتی برای خرید یا تعویض مسکن دارند از این فرصت بهره مند شوند، چرا که ثبات قیمت در بازار حاکم است و قیمت مسکن نسبت به سال ۹۰ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

نعمتی همچنین در ادامه با اشاره به قیمت مسکن در مناطق بالاشهر و پایین شهر تبریز، اظهار داشت: در حال حاضر میانگین قیمت در مناطق بالاشهر تبریز مانند ولیعصر نزدیک شش میلیون است و در پایین منطقه مانند شهرک اندیشه و دیگر مناطق حاشیه ای قیمت مسکن حدود یک میلیون برآورد شده است.

وی از شهروندان خواست تا در زمان معاملات مسکن به پروانه فعالیت مشاوران املاکی توجه جدی داشته باشند، اظهار داشت: شهروندان در هنگام معامله با مشاوران املاک بدون پروانه فعالیت اقدام به خرید و فروش نکنند، چرا که اگر مشکلی برای همشهریان به وجود بیاید اتحادیه مشاورین املاک کلانشهر تبریز هیچ مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کلانشهر تبریز با بیان اینکه مشاوران املاک باید پروانه فعالیت خود را در دید عموم گذاشته و همچنین برچسب مشاور املاک مورد اعتماد را نیز نصب کنند، تاکید کرد: برخی از مشاورین املاک در سطح شهر در زمان معامله با همشهریان نوشته های خود را روی برگ های چاپی بازاری و فاقد اعتبار و مهر اتحادیه می نویسند و پس از معامله شهروندان متوجه فروش مال غیر توسط املاکی می شوند و این امر برای آنها اتفاقات ناگواری را به وجود می آورد.

رکود سنگین ترین بازار مسکن از سال ۹۳ تا ۹۵ در تبریز

نعمتی با اشاره به اینکه در طول ۳۰ سال گذشته چنین رکودی را در بخش مسکن شاهد نبوده ام، گفت: متاسفانه از سال ۹۳ تا سال ۹۵ در بخش مسکن سنگین ترین رکود حاکم در بازار بود.

وی تاکید کرد: مسکن، سرمایه و زندگی شهروندان است و آنها در زمان معاملات باید به موارد مذکور دقت کافی داشته باشند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک کلانشهر تبریز از آمادگی این اتحادیه برای مشاوره حقوقی به شهروندان و سرمایه گذاران در بخش معاملات مسکن خبر داد و گفت: شهروندانی که اطلاعات بیشتری از املاک داران و قیمت های زمین و مسکن ندارند می توانند به اتحادیه مشاورین املاک کلانشهر تبریز مراجعه کرده و اطلاعات بیشتری به مشاوره حقوقی این اتحادیه در این خصوص کسب کنند.

نعمتی ابراز داشت: بازرسان اتحادیه مشاورین املاک کلانشهر تبریزبه صورت گسترده و به صورت نامحسوس فعالیت مشاوران املاک را رصد نموده و در صورت شناسایی فاقد پروانه طبق ماده ۲۷ قانون نظام صنفی برخورد و اعمال قانون می کند.

وی از برگزاری دوره های آموزشی برای تخصصی کردن فعالان مشاوران املاک در سطح شهر خبر داد و گفت: با توجه به طرحی که اتحادیه مشاوران املاک جهت آموزش اعضای صنف خود در خصوص کلاس های ثبتی و حقوقی و کامپیوتری توسط اساتید دادگستری گذاشته است سطح دانش مدیران املاک را به صورت قابل توجه افزایش داده است و اینک به صراحت گفته می شود که آنها از نظر سطح تحصیلات مدیر یت یکی از مجرب ترین مدیران املاک در سطح کشور هستند.

بر خلاف پیش بینی ها وضعیت مسکن پس از برجام همچون سایر استان های کشور در آذربایجان شرقی نیز، همچون چند سال اخیر، امسال هم در رکود خواهد بود و به گفته فعالان این عرصه ، نباید انتظار رونق، حداقل تا پایان نیمه اول امسال داشت . بنظر میرسد مشکل رکود مسکن در این استان ، عدم وجود تقاضا برای خرید نیست، بلکه با وجود افزایش یافتن قیمت ها ، نداشتن قدرت خرید در بین متقاضی ها اصلی ترین عامل رکود است .