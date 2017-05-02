پلمپ ۵ واحد صنفی متخلف در ایوان

علی عزیزیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این پلیس طی دو روز گذشته در ایوان اجرا شد.
وی اظهار داشت: در همین راستا ۳۵ واحد صنفی مورد بازدید قرار گرفتند که درجریان این طرح پنج واحد صنفی متخلف به علت نداشتن پروانه کسب و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پلمب و برای ۱۰ واحد صنفی دیگر اخطاریه پلمپ صادر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ایوان با اعلام تداوم و تشدید این گونه برنامه ها و اقدامات کنترلی و نظارتی پلیس، از عموم شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به این پلیس اطلاع دهند تا در اسرع وقت به موضوع رسیدگی شود.
