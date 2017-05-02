به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا اکبرشاهی گفت: یکی از مسافران با مراجعه به کلانتری مرکز پلیس راه‌آهن تهران گفت فردی با معرفی خود به عنوان پلیس اعلام کرده است می‌تواند برایم بلیت ارزان قیمت تهیه کند در پی این ادعا مسافر کارت ملی و مبلغ ۱۰۰ هزار تومان وجه نقد در اختیار وی قرار داده اما از فرد مدعی خبری نشده است.

وی افزود: پس از مدتی مجدداً فردی با مراجعه به دفتر پلیس سالن ایستگاه راه آهن اعلام کرد که فردی که خود را از عوامل حراست راه آهن اعلام کرده بود اعتماد کردم و به قصد تهیه بلیت راه آهن کارت عابر بانکم به همراه رمز را در اختیارش قرار دادم و پس از انتظار در سالن مسافران متوجه شدم مبلغ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در یک تراکنش از حسابم برداشت شده که با پیگیری متوجه شدم فردی اقدام به خرید با کارت بانکی من کرده است.

اکبرشاهی ادامه داد: با تشکیل هر دو پرونده و برای بررسی تخصصی شناسایی و دستگیری سارق کلاهبردار در دستور کار مأموران پلیس راه آهن کشور قرار گرفت، مأموران در اولین گام بلافاصله با دریافت تصاویر دوربین‌های مداربسته موفق شدند چهره هر دو متهم را به دست بیاورند. با ارائه تصاویر به دست آمده به شاکیان مشخص شد هر دو نفر یک متهم است که با جعل عنوان و معرفی خود به عنوان مأمور پلیس ویژه و مأمور حراست ایستگاه راه آهن اقدام به کلاهبرداری از مسافران می‌کند. بررسی سوابق متهم شناسایی شده نشان می‌داد، وی از متهمان سابقه دار است که اوایل سال گذشته نیز با همین شیوه و شگرد اقدام به کلاهبرداری کرده و توسط عوامل پلیس دستگیر و راهی زندان شده است.

رئیس پلیس راه آهن کشور افزود: با به دست آمدن این سرنخ‌ها بلافاصله عکس و مشخصات متهم در اختیار همه یگان‌های حفاظتی و اطلاعاتی پلیس راه آهن قرار گرفت و همچنین تصاویر متهم به رانندگان تاکسی‌های خارج از ایستگاه نیز ارائه شد، چیزی نگذشته بود که با هوشیاری و پیش‌دستی مأموران، متهم شناسایی و توسط مأموران دستگیر شد.

سردار اکبرشاهی گفت: با دستگیری متهم، وی برای انجام تحقیقات فنی و پلیسی در اختیار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت و مشخص شد متهم دستگیر شده در بیمارستان امام خمینی نیز اقدام به کلاهبرداری‌های متعدد کرده است. همچنین مشخص شد متهم در شهرهای مشهد، تبریز، اردبیل و تهران دارای سوابق متعدد کیفری است. تحقیقات از متهم دستگیر شده از سوی مأموران پلیس همچنان ادامه دارد.