شمشیربازی در خراسان شمالی ناشناخته مانده است

مجید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناشناخته بودن شمشیربازی در خراسان شمالی از عواملی است که سبب شده این ورزش تا حدی در حاشیه باقی بماند و نتواند آن‌طور که شایسته است به جایگاه حقیقی خود برسد.

فرهادی افزود: متأسفانه برخی تصور دارند شمشیربازی هزینه بالایی دارد و به سمت این ورزش نمی‌روند، اما هیئت شمشیربازی خراسان شمالی لباس‌ها و کلاه‌هایی را در مجموعه برای ورزشکاران آماده کرده تا ابتدای تمرین در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد اما ورزشکاران پس از مدتی خود می‌توانند اقدام به خرید شمشیر کنند که خرید آن نیز هزینه بالایی ندارد.

وی تصریح کرد: طی چند سال اخیر تلاش‌های زیادی برای جذب ورزشکار در رده سنی پایه شده و قصد داشتم این ورزش در استان جا بیفتد تا بتوانیم از بازیکنان موجود مربی سازی کنیم.

رئیس هیئت شمشیربازی خراسان شمالی بیان کرد: هم‌اکنون آقایان در اسلحه «اپه» و «فلوره» و بانوان در سه نوع اسلحه فعالیت دارند.

فرهادی گفت: همچنین ۱۴ شمشیرباز در بخش آقایان و هشت نفر نیز در بخش بانوان فعالیت مستمر دارند، اما در طول سال ریزش بازیکنان نیز زیاد است.

وی به نبود تبلیغات در هیئت نیز اشاره کرد و افزود: بازیکنان نیاز به خرید تجهیزات دارند، تاکنون از سوی هیئت این تجهیزات تأمین می‌شد اما هم‌اکنون بازیکنان باید خود اقدام به خرید شمشیر کنند البته هیئت از بازیکنان مقام آور و بازیکنانی که به‌تازگی وارد این ورزش شده‌اند حمایت می‌کند.

رئیس هیئت شمشیربازی خراسان شمالی عنوان کرد: طی سال گذشته عسل حیدرآبادی عنوان هفتم کشور را به دست آورد، در بخش آقایان نیز در اسلحه فلوره مقام سوم و پنجم کشور را داشتیم و بازیکنان استان به اردوی تیم ملی دعوت‌شده‌اند، سال ۹۴ و ۹۵ دو بار در مسابقات کشوری نوجوانان مقام سوم کشور را به دست آوردند، در رده سنی نونهالان در سال ۹۴ مقام دوم و سومی کشور را از آن خود کردیم.

فرهادی گفت: گرچه شمشیربازان خراسان شمالی پتانسیل و توانایی لازم برای کسب عنوان در میادین کشوری را دارند، اما اندک توجه و حمایت از این ورزش و ورزشکاران زمینه را برای رشد و توسعه شمشیربازی در استان مهیا خواهد کرد.