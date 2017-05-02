افتتاح مسابقات دوومیدانی جانبازان با حضور رئیس IPC

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، رقابت های قهرمانی کشور دو و میدانی جانبازان، معلولان، نابینایان و کم بینایان، گرامیداشت روز ملی خلیج فارس،با نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک، روز پنج شنبه، ۱۴ اردیبهشت ماه آغاز می شود.
در مراسم افتتاحیه مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور جانبازان و معلولان که روز پنجشنبه (۱۴ اردیبهشت ماه) و به مناسبت گرامیداشت روز ملی خلیج فارس برگزار می شود، «فیلیپ کریون» رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک به عنوان مهمان ویژه حضور دارد و رقابت ها پس از برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی آغاز خواهد شد.
برای چهارمین بار است که مسابقات قهرمانی کشور با نظارت IPC برگزار می شود و بیش از ۷۰۰ ورزشکار جانباز، معلول، نابینا و کم بینا از کلیه استان های کشور، در این رقابت ها حضور می یابند.
با پایان یافتن رقابت های قهرمانی کشور، نشست کمیته فنی برگزار شده و پس از آن با در نظر گرفتن رکوردهای کسب شده، بهترین های این مسابقات به تیم ملی دعوت خواهند شد.
رقابت های قهرمانی کشور دو و میدانی جانبازان و معلولین، گرامیداشت خلیج فارس،با نظارت «جانل الدریج»، نماینده فنی کمیته بین المللی پارالمپیک در رشته دو ومیدانی تا ۱۶ اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران ادامه خواهد داشت
