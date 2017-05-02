۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۱۵

افتتاح مسابقات دوومیدانی جانبازان با حضور رئیس IPC

مراسم افتتاحیه مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور جانبازان با نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک و با حضور رئیس این کمیته برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، رقابت های قهرمانی کشور دو و میدانی جانبازان، معلولان، نابینایان و کم بینایان، گرامیداشت روز ملی خلیج فارس،با نظارت کمیته بین المللی پارالمپیک، روز پنج شنبه، ۱۴ اردیبهشت ماه آغاز می شود.

در مراسم افتتاحیه مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور جانبازان و معلولان که روز پنجشنبه (۱۴ اردیبهشت ماه) و به مناسبت گرامیداشت روز ملی خلیج فارس برگزار می شود، «فیلیپ کریون» رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک به عنوان مهمان ویژه حضور دارد و رقابت ها پس از برگزاری مراسم افتتاحیه به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

برای چهارمین بار است که مسابقات قهرمانی کشور با نظارت IPC برگزار می شود و بیش از ۷۰۰ ورزشکار جانباز، معلول، نابینا و کم بینا از کلیه استان های کشور، در این رقابت ها حضور می یابند.

با پایان یافتن رقابت های قهرمانی کشور، نشست کمیته فنی برگزار شده و پس از آن با در نظر گرفتن رکوردهای کسب شده، بهترین های این مسابقات به تیم ملی دعوت خواهند شد.

رقابت های قهرمانی کشور دو و میدانی جانبازان و معلولین، گرامیداشت خلیج فارس،با نظارت «جانل الدریج»، نماینده فنی کمیته بین المللی پارالمپیک در رشته دو ومیدانی تا ۱۶ اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران ادامه خواهد داشت

زینب حاجی حسینی

