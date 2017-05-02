پایبندی دستگاه های اجرایی به ضوابط دولت الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین میرشجاعیان طی سخنانی در همایش و کارگاه آموزشی «پیاده سازی و توسعه پنجره های واحد _ بازخوانی تجربیات موفق جهانی» با بیان این مطلب، یکی از مهم ترین ضوابط دولت الکترونیک را توسعه پنجره واحد خواند و گفت: آیین نامه پنجره واحد خدمات شهری و پنجره واحد خدمات کشاورزی تهیه شده که جهت تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم خواهد شد.

وی تصریح کرد: انتظار ما از دستگاه های اجرایی این است که ارتباطات مربوط به استعلامات و مکاتبات مرتبط با مجوزهای بین دستگاهی را در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام دهند.



میرشجاعیان در ادامه، ۱۰ سرویس پر نیاز نظام استعلامات کشور برای انجام فعالیت های اقتصادی و خدماتی را عبارت از تایید مدارک ثبتی، تایید اطلاعات هویتی، اساسنامه شرکت، تایید اجاره نامه، استعلام وضعیت نظام وظیفه، آگهی روزنامه رسمی، گواهی عدم سوءپیشینه، تائیدیه اماکن، تایید مدارک تحصیلی و گواهی آموزشی عنوان کرد.



وی با بیان اینکه تا کنون تعداد ۸۹۰۰ سرویس برای ۱۶۰۰ مجوز در قالب نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور احصاء شده است، سهم قوه مجریه از این مجوزها را ۴۰ درصد اعلام کرد.



معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، سرویس های بین دستگاهی را عبارت از هر نوع استعلام، مجوز پیش نیاز، مدارک مانند فتوکپی اسناد مختلف، اظهار نظرهای کارشناسی، تاییدیه، گواهینامه، فیش بانکی و مواردی از این دست عنوان کرد.



وی بیشترین میزان استعلامات صادره در کشور را به ترتیب با ۲۷ درصد مربوط به قوه قضائیه (با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) با تعداد دو هزار و ۴۷۹ سرویس، ۱۸ درصد نیروی انتظامی با تعداد ۱۲۲۵ سرویس، ۱۱ درصد وزارت اقتصاد با ۹۸۲ سرویس (به محوریت سازمان امور مالیاتی)، ۹ درصد وزارت کشور با ۷۹۸ سرویس (به محوریت سازمان ثبت احوال کشور) و پنج درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۴۱۵ سرویس اعلام کرد که در مجموع پاسخگویی به ۷۰ درصد استعلامات کل کشور را بر عهده دارند.



میر شجاعیان بیشترین دستگاه های استعلام گیرنده در کشور را شامل اتاق اصناف با ۵۸ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هفت درصد، وزارت جهاد کشاورزی با شش درصد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با چهار درصد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی با سه درصد استعلامات دریافتی اعلام کرد.



گفتنی است، «نظام استعلامات مجوزهای کشور» آذر ماه سال گذشته با حضور وزیر اقتصاد به طور رسمای رونمایی شد.



شایان ذکر است، همایش و کارگاه آموزشی «پیاده سازی و توسعه پنجره های واحد ـ بازخوانی تجربیات موفق جهانی» با حضور مدرسان داخلی و خارجی، از صبح امروز به مدت دو روز در محل سالن مدرس وزارت اقتصاد در حال برگزاری است.