  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری اصفهان:

علت ۷۰ درصد تصادفات جاده ای اصفهان عامل انسانی است

علت ۷۰ درصد تصادفات جاده ای اصفهان عامل انسانی است

اصفهان - معاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای اصفهان گفت: عامل انسانی در بررسی های به عمل آمده علت حدود ۷۰ درصد تصادفات در استان اصفهان است.

علیرضا صفاتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیان حساسیت تصادفات و تلفات ناشی از آن به نقش ویژه آموزش و آگاه سازی عموم جامعه در خصوص رعایت قوانین و مقررات ایمنی عبور و مرور بر می‌گردد.

وی بیان داشت: در نظر داریم چهارمین همایش فرهنگی آموزشی یاوران راه ایمن را با همکاری مجموعه شهرستان، در کاشان برگزار کنیم و پس از آن شرکت کنندگان این همایش به عنوان سفیران و یاوران ایمنی راه در فرهنگسازی در میان عموم جامعه ایفای نقش کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان اصفهان افزود: هدف از برگزاری این همایش ایجاد فرهنگ سازی صحیح در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است که با عدم رعایت این قوانین فرد خاطی یک فرد بی ادب و بی فرهنگ در جامعه تلقی می شود.

وی اعلام کرد:‌ یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی هر کشوری نسبت سوانح و تلفات و تصادفات به جمعیت هر کشور است که ایران با توجه به آمار بالای تلفات و سوانح جاده ای باید مورد توجه قرار گیرد.

صفاتاج در خصوص آمار ۱۱ ماهه تلفات جاده ای سال گذشته افزود: حدود ۱۴ هزار و ۷۹۰ نفر تلفات جاده ای در سال گذشته داشتیم.

وی اذعان کرد: در بررسی های به عمل آمده علت عمده تصادفات حدود ۷۰ درصد عامل انسانی است که این آمار بسیار زیان بار است.

کد مطلب 3967753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها