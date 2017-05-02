علت ۷۰ درصد تصادفات جاده ای اصفهان عامل انسانی است

علیرضا صفاتاج در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیان حساسیت تصادفات و تلفات ناشی از آن به نقش ویژه آموزش و آگاه سازی عموم جامعه در خصوص رعایت قوانین و مقررات ایمنی عبور و مرور بر می‌گردد.

وی بیان داشت: در نظر داریم چهارمین همایش فرهنگی آموزشی یاوران راه ایمن را با همکاری مجموعه شهرستان، در کاشان برگزار کنیم و پس از آن شرکت کنندگان این همایش به عنوان سفیران و یاوران ایمنی راه در فرهنگسازی در میان عموم جامعه ایفای نقش کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان اصفهان افزود: هدف از برگزاری این همایش ایجاد فرهنگ سازی صحیح در رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است که با عدم رعایت این قوانین فرد خاطی یک فرد بی ادب و بی فرهنگ در جامعه تلقی می شود.

وی اعلام کرد:‌ یکی از شاخصه‌های توسعه یافتگی هر کشوری نسبت سوانح و تلفات و تصادفات به جمعیت هر کشور است که ایران با توجه به آمار بالای تلفات و سوانح جاده ای باید مورد توجه قرار گیرد.

صفاتاج در خصوص آمار ۱۱ ماهه تلفات جاده ای سال گذشته افزود: حدود ۱۴ هزار و ۷۹۰ نفر تلفات جاده ای در سال گذشته داشتیم.

وی اذعان کرد: در بررسی های به عمل آمده علت عمده تصادفات حدود ۷۰ درصد عامل انسانی است که این آمار بسیار زیان بار است.