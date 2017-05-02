انعکاس دانش کشاورزی از رسانه ملی نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی کردستان، کریم ذوالفقاری درنشست صمیمی مدیر و معاونین صداو سیمای مرکز کردستان با سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: صدا و سیما ظرفیتی ویژه برای اطلاع رسانی و اگاهی بخشی به بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه استان کردستان رکورد دار تولید محصولات کشاورزی از جمله گندم، توت فرنگی، نخود و غیره در کشور است، عنوان کرد: کسب این موفقیت ها علاوه بر تلاش شبانه روزی کشاورزان، حاصل تعامل تشکلات کشاورزی با این بخش و نیز همکاری همیشگی صدا و سیمای مرکز کردستان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خواستار تعامل بیشتر با صداوسیما مرکز کردستان شد و گفت: در چندسال اخید صداو سیما با مدیریتی کارآمد بیشترین جذب مخاطب را داشت این موفقیت به واسطه کیفیت اجرا و ارائه برنامه های موفق است.

وی با عنوان اینکه آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دقیق عامل اصلی توسعه در بخش های مختلف است، بیان کرد: انعکاس دانش کشاورزی و ترویج این بخش از طریق رسانه ملی می تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال وافزایش بهره وری در این بخش داشته باشد

ذوالفقاری اظهارداشت: در راستای سلامت محصولات تولیدی کشاورزی با آزمایش های انجام شده توسط علوم پزشکی استان بیش از ۹۵ درصد از محصولات کشاورزی استان سالم هستند.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه در بخش های دیگر ایجاد اشتغال با کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان میسر نیست اما در حوزه زنبورداری با ۲۵ میلیون تومان می توان اشتغال با توجیه اقتصادی فراهم کرد این ظرفیت باید انعکاس داده شود تا مردم با هدف و برنامه خاص گرایش بیشتری به سمت کشاورزی داشته باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: ۶ درصد از علوفه تولیدی کشور در استان کردستان تولید می شود وجود مراتع بکر استان اراضی مستعد زمینه ساز توسعه باغات دیم است.

به گفته ذوالفقاری، کنترل و نظارت برتولید گوشت مرغ در استان کردستان زمینه تولید گوشت مرغ بیشتر از میانگین کشور را فراهم کرده است.

وی افزود: باید اشتغال را ساماندهی کرد تا درآمد خانواده های کردستانی تنظیم شود این امر تحقق نمی یابد مگر با اطلاع رسانی های دقیق و آگاهی بخشی صداو سیما که نقش مهم خود را می توان بیش از پیش ایفا کند.

جهاد کشاورزی امروز رسالتش تغییر نکرده است

مدیر کل صداو سیمای مرکز کردستان هم دراین نشست صمیمی گفت: صنعت و کشاورزی دو محور اصلی اقتصاد است که در استان کردستان باید با تعامل و همکاری این دستگاه ها می توان بیش از پیش به عنوان محوراصلی اقتصاد پایدار در استان قرار گیرد.

ابوالقاسم امان الهی افزود: جهاد کشاورزی امروز و جهاد سازندگی دیروز همان رسالت را دارد وهمواره تلاشهای این سازمان توسعه ابادانی بوده است.

وی بیان کرد: دامپزشکی، دامپروری، و در مجموع کشاورزی استان کردستان نقش تاثیرگذاری در پاگرفتن اقتصاد استان ایفا کرده است که برکات این تلاش ها کاملاً آشکار است.

وی با تاکید بر اینکه همه تلاش صدا و سیما ارائه عملکرد دستگاها در قالب برنامه های مختلف است اظهار داشت: صدا و سیما یک سازمان فعال و پیشرو است که با اطلاع رسانی و اگاهی بخشی این باور را در مردم ایجاد کرده است که مطالبه گر باشند.

امان الهی بیان کرد: بخش کشاورزی به عنوان یک محور اصلی در همه برنامه ها و حتی سریال هایی که ساخته می شود گنجانیده شده است تا با معرفی ظرفیت و استعداد های این بخش اقدامی اساسی و ارزشمند در راستای ترویج کشاورزی انجام شود.

وی اظهارداشت: الگو سازی و معرفی سبک زندگی اسلامی به عنوان یک گفتمان زمینه باور مردم را فراهم می کند و این ماموریت به عنوان یک اولویت می تواندزمینه باور مردم به حوزه های سیاسی و اجتماعی را فراهم سازد.

مدیرکل صداو سیمای مرکز کردستان ادامه داد: رسانه صدا و سیما در میان همه خانواده ها از جایگاه خوبی برخوردار است از این ظرفیت نباید غافل شد و به عنوان یک مهم باید در اولویت قرار داد.

امان الهی بیان کرد:حضور کارشناسان مجرب در اجرا و برگزاری برنامه های کشاورزی می توانداعتماد مردم به رسانه ملی را افزایش دهد و این مهم در اجرای همه برنامه هایی که در حوزه های مختلف تدوین شده است در نظر گرفته می شود.

به گفته وی ضرورت حرکت به سمت توسعه و ابادانی هرجامعه توجه به نیازها و اولویت ها است که یقیناً کشاورزی به عنوان یک ضرورت در اولویت است.