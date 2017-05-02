عده ای در پی ترساندن مردم از « ترامپ» و رسیدن به اهداف خود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالّله داورزنی صبح سه شنبه در همایش عقیدتی- سیاسی انتخابات که در سالن آمفی‌تئاتر مجتمع باقرالعلوم(ع) قدس برگزار شد، اظهار داشت: انتخابات هم فرصت ساز است و هم فرصت سوز، زمانی که فضا را برای حضور جریان های متمایل به غرب مهیا کنیم فرصت سوزی کرده ایم و زمانی که فضا را برای حضور جریان های انقلاب اسلامی فراهم کردیم فرصت سازی شده است.

وی ادامه داد: انتخابات فرصتی برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی فراهم می کند.

معاون سازمان بسیج مستضعفین با تشریح شاخصه های دولتمرد اشرافی و نیز دولتمرد انقلابی، گفت: وزاری میلیاردی برای مردم دلسوزی نخواهند کرد و حاصل آن تعطیلی ۷۰ درصد کارخانه ها و مراکز تولیدی کشور خواهد شد و امروز افرادی با مقبولیت ۴۰ درصدی بین مردم و با کارهای نیمه تمام ادعای حضور در صحنه را دارند.

داورزنی گفت: روحیه جهادی یکی از ویژگی های فرد انقلابی است، برخی در فضای دو قطبی و با تفکرات غربی در کشور می خواهند ترامپ را در مقابل کشور قرار دهند و در پی تراسندن مردم و سر دادن شعارهای صلح طلبی به اهداف خود برسند.

وی ضمن انتقاد از افرادی که برجام را ابر باران زا برای کشور می دانستند، اضافه کرد: عده ای طوری وانمود می کردند که گویی برجام تمام نعمات را به سوی کشور ما روانه کرده است و امنیت کشور به دلیل برجام است اما امنیت کشور مرهون خون شهدا و رشادت های آن ها است.