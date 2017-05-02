تکذیب برخی اخبار درباره کاهش تراز دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، مسعود باقرزاده کریمی معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست و عضو ستاد ملی احیاء دریاچه ارومیه در پاسخ به خبر منتشره در یکی خبرگزاری‌ها، گفت: آنچه این خبرگزاری به عنوان سطح تراز دریاچه ارومیه در فروردین سال ۹۲ مطرح کرده، نادرست است و سطح تراز دریاچه بر اساس اطلاعات و آمار ثبت شده در وزارت نیرو، ۱۲۷۰/۵۳ است.

در دولت قبل سالانه شاهد افت ۳۰ سانتی‌متری سطح تراز دریاچه ارومیه بودیم

وی ضمن تأکید بر این موضوع که پیش از آغاز به کار دولت یازدهم به طور میانگین، سالانه شاهد افت ۳۰ سانتی‌متری سطح تراز دریاچه ارومیه بودیم، خاطرنشان کرد: این روند به دلیل آنکه دولت یازدهم شش ماه نخست آغاز به کار خود را به ارزیابی ریسک برنامه‌ها و استراتژی‌های پیشنهادی گذراند و پس از آن نیز فصل گرما آغاز شده بود و امکان مدیریت بارش‌ها و هدایت آن‌ها به دریاچه وجود نداشت، تا شهریور ماه ۱۳۹۳ ادامه داشت و در نهایت کمترین سطح تراز دریاچه ارومیه در شهریور ماه ۱۳۹۳ با رقمی حدود ۱۲۷۰/۰۵ به ثبت رسید.

باقرزاده کریمی افزود: اما خوشبختانه با شروع اقدامات دولت یازدهم برای احیاء دریاچه ارومیه و عزم جدی در این زمینه، پس از شهریور ماه ۱۳۹۳ تاکنون، سطح تراز دریاچه ارومیه همواره با روندی رو به رشد همراه بود و نهایتاً در فروردین ماه سالجاری سطح تراز دریاچه به حدود ۱۲۷۰/۸۹ رسید که نشان دهنده افزایش حدود ۸۰ سانتی‌متری سطح تراز دریاچه در دولت یازدهم است.

عضو ستاد ملی احیاء دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد: بر اساس تمامی آمارهای رسمی و تصاویر ماهواره‌ای، سطح تراز ثبت شده برای دریاچه ارومیه در فروردین ماه سالجاری، حتی از سطح تراز فروردین سال ۹۲ نیز بیشتر است.

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شرایط اکوسیستمی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، اظهار کرد: شرایط تالابی به گونه‌ای نیست که شما به محض تغییر دولت‌ها شاهد افزایش یا کاهش سطح تراز آب تالاب‌ها و دریاچه‌ها باشید، از همین رو مدت زمانی پس از آغاز به کار دولت یازدهم نیز همچنان اثرات بی‌توجهی به دریاچه ارومیه را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: نکته جالب این که خبرگزاری‌ها و رسانه‌هایی که دو دولت گذشته در برابر افت متر متر سطح تراز دریاچه ارومیه و شرایط بسیار نگران کننده این اکوسیستم سکوت کرده بودند، امروز در برابر سانت سانت سطح تراز دریاچه ارومیه خود را نگران می‌دانند و البته این حساسیت ناشی از توجه دولت یازدهم به موضوع محیط زیست و احیاء دریاچه ارومیه است و این مطالبه را خود دولت به سطح عمومی جامعه و رسانه‌ها نیز انتقال داده و باید آن را به فال نیک گرفت.

عضو ستاد ملی احیاء دریاچه ارومیه اضافه کرد: دولت یازدهم با اولویت بخشی به محیط زیست و احیاء تالاب‌ها، کمک بزرگی به افزایش آگاهی، مطالبه و حساسیت جامعه در این زمینه کرد و از این رو هیچ واهمه‌ای از پاسخگویی در این خصوص ندارد.

اراده اجرایی دولت یازدهم برای احیاء دریاچه ارومیه

باقرزاده کریمی تأکید کرد: مهم تر از اعداد ثبتی، اراده اجرایی دولت یازدهم برای ساماندهی مصارف آب در حوضه دریاچه ارومیه و احیاء این اکوسیستم ارزشمند و گسترش این اقدام بسیار مهم به تمامی کشور است به گونه‌ای که امروز شاهد به ثمر رسیدن تدریجی این اراده و اقدام در بسیاری از نقاط از جمله دریاچه ارومیه هستیم.

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، بسته شدن هزاران حلقه چا غیرمجاز، توقف ساخت سدهایی که حتی در برخی موارد، اجرای آن‌ها نیز در دولت گذشته کلید خورده بود، رهاسازی آب از پشت سدها، اصلاح و ساماندهی مدیریت کشت و آبیاری، ایجاد زمینه برای گسترش آبیاری‌های نوین در کشاورزی را برخی از اقدام‌های مهم صورت گرفته توسط دولت یازدهم در حوضه دریاچه ارومیه و سایر نقاط کشور اعلام کرد.

وی ضمن تأکید بر ضرورت پرهیز رسانه‌ها از طرح مباحث غیرکارشناسی، تصریح کرد: اراده اجرایی دولت و نظام در تهیه و تدوین قانون و دستورالعمل، تعیین ردیف اعتباری، تشکیل کمیته مدیریت تالاب در سطح دولت، ابلاغ اعتبارات و بسیاری از موارد دیگر، نشان از عزم اجرایی دولت یازدهم برای احیاء تالاب‌ها و به ویژه دریاچه ارومیه است و در این مسیر نیز تمام تجارب و دانش ملی و بین‌المللی به کار گرفته شده است.

دولت یازدهم فرصتی استثنایی برای احیاء تالاب‌ها ایجاد کرد

این مقام مسئول ادامه داد: اگرچه کارشناسان در خصوص روند احیاء دریاچه ارومیه و اقدام‌های صورت گرفته در این زمینه دارای نظرات مختلفی هستند، اما همین که عرصه‌ای برای طرح و بررسی دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان فراهم شده است نشان از عملکرد مثبت دولت در این خصوص است و از این رو دیگر نیازی به طرح دیدگاه‌های غیرکارشناسی و جهت دار در یک زمینه تخصصی نیست.

باقرزاده کریمی با اشاره به سابقه فعالیت خود، گفت: به عنوان کسی که در پنج دولت مسئولیت حوزه تالاب‌ها را بر عهده داشته، باید بگویم که دولت یازدهم، فرصتی استثنایی برای احیاء تالاب‌ها در سطوح مختلف مردم و مسئولان ایجاد کرده است که از جمله آثار آن می‌توان به همکاری دو قوه مقننه و مجریه و در نهایت تصویب لایحه حفاظت از تالاب‌ها در مجلس دهم اشاره کرد.

معاون دفتر زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص صحبت‌های مطروحه پیرامون مشکل زایی دولت برای کشاورزان در مسیر احیاء دریاچه ارومیه، اظهار کرد: هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که اقدام دولت که بدون هیچ هزینه‌ای، کشاورزان منطقه را به سیستم آبیاری نوین مجهز کرده تا علاوه بر صرفه جویی در میزان مصرف و ارتقاء بهره‌وری آب، آفات و آلودگی‌های محصولات کشاورزی خود را نیز کاهش دهند، منجر به مشکل زایی برای کشاورزان شده است.

وی ادامه داد: قطعاً این صرفه جویی در آب منجر به هدایت آب ذخیره شده به دریاچه خواهد شد که در نهایت مانع از خشکی دریاچه و ایجاد مشکلات متعدد برای مردم منطقه و کشور می‌شود.

عضو ستاد ملی احیاء دریاچه ارومیه افزود: خشک شدن دریاچه می‌تواند منجر به ایجاد طوفان‌های نمکی، افزایش شوری آب و نابودی کامل خاک و آب و کشاورزی منطقه منجر شود که قطعاً سلامت و زندگی کشاورزان را نیز همچون سایر مردم منطقه و کشور تهدید می‌کند.

باقرزاده کریمی ضمن بیان اینکه دولت یازدهم میراث دار مشکلات و چالش‌های متعدد آبی در کشور است که ناشی از تغییر اقلیم، سوء مدیریت منابع و مصارف آب، تخلیه سفره‌های زیرزمینی آب به ویژه در یک دهه گذشته است، گفت: بهتر است به جای حاشیه سازی در خصوص مسائل حوضه‌های آبی کشور، همه با هم کمک کنند تا این چالش‌ها یا حداقل بخشی از آن‌ها مرتفع شود.