خاستگاه دعا و نیایش، روح آدمی است  

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «صبح و گفت وگو» رادیو گفت و گو با موضوع (دعا و نیایش) در ارتباط تلفنی با استاد فتحیان و استاد تقوی راد روی آنتن رفت.

فتحیان با بیان اینکه یکی از چالش هایی که کمتر به آن پرداخته شده رابطه نیاز و دعا است گفت: قرار است دعا ما را از جاذبه زمین بکند. دعا به معنی این نیست که نیاز ما تامین شود، بلکه دعا به این معناست که ما انسان ها که گرفتار هبوط شده بودیم لایق جای دیگری هستیم.

وی با اظهار به اینکه وقتی دعا کوچک می شود و برای رفع نیاز می باشد، خواهنده را کوچک می کنیم، یادآور شد: آنچه که در روایات است و به خصوص در صحیفه سجادیه این است که ما از خدا او را طلب می کنیم و ما خدا را در بند نیازهای خودمان قرار نمی دهیم بلکه خودمان را بالا می کشیم و به قله می اندیشیم این ذات دعا است، خواستن او برای او.

فتحیان با اشاره به ابر هدایت خاطر نشان شد: ابر هدایت، یک رسالت بزرگ و یک تحفه بی نظیر و بی بدیل است که وقتی می آید همه نیازهای ما را هم با خودش بالا می برد چون کسی که دعا می کند، باور دارد خدا به او روزی می دهد و او به دنبال روزی نیست بلکه به دنبال فضل است یعنی روزی فراتر از رزق، یک روزی بی نهایت.

وی با ذکر اینکه وقتی به مفهوم دعا نگاه می کنیم، دعا فردی نیست، تصریح کرد: فضا اصلا این نیست که بگوییم فقط نیاز من تامین بشود، دعا برای دیگران همان لطافت ارتباط با خداست چون خدا بی کرانه است دعای ما نیز بی کرانه می شود.

وی با بیان اینکه کسی که دعا می کند برای خودش هویتی شخصی منهای خدا قائل نیست، اظهار داشت: سبک زندگی امروز و متاسفانه رواج مفاهیمی مثل ان.ال. پی که در سال های اخیر باب شده، ما را از یک مفهوم دور کرده و ما را به سمتی رسانده که می گوییم نحن اسوه.

فتحیان یادآور شد: در حالیکه دعا خود شکستن برای یافتن خدا است و ما تا گم نشویم پیدا نمی شویم در این مفهوم دعا رهایی از یک جاذبه است و نگاه به بی کرانه شهری که از آن آمدیم.

وی تاکید کرد: دعا به معنی این نیست که همه چیز است بلکه ورودی یک اتفاق مبارک است. ما زبانا دعا می کنیم اما خدا می خواهد ما قلبا دعا کنیم پل ارتباطی ما واژه نیست مهم حال شخص است. اوج و بلوغ دعا مناجات است.

تقوی راد با بیان اینکه راز و نیاز وجه مشترک در بین انسان ها بر روی کره زمین و در همه اعصار و زمان ها است، گفت: وقتی در اشعار، داستان ها، تاریخ و نقاشی هایی که بر کتیبه ها و دیوارهای غارها است مطالعه می کنیم، می بینیم در تمام اینها موضوع راز و نیاز یکی از موضوعات اصلی بشر و انسان ها بوده است. جایی نمی بینیم که راز و نیاز در مقطعی مثل زمان جنگ یا کار وجود نداشته است.

وی تاکید کرد: راز و نیاز یکی از خواسته ها، جلوه ها و تدبیرهای انسان ها در طول تاریخ بوده و به خصوص در دو قرن اخیر سبک زندگی تغییر کرده اما این نیاز همچنان دارد ادامه پیدا می کند و قطع نشده است و این تعالی که انسان می طلبد همواره وجود داشته بنابراین راز و نیاز امری مشترک در تمام انسان ها بوده است.

تقوی راد با اظهار به اینکه خاستگاه دعا و نیایش، روح آدمی است، تصریح کرد: در راز و نیاز باید توجه کنیم که هر نیازی از قسمتی از وجود ما ساطع می شود و راز و نیاز مرتبط با روح و وجود انسان است بنابراین خاستگاه، حرکت، برخاستن و سکوی پرتاب دعا، روح و وجود انسان است.