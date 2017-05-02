۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

جایزه‌های بوسان برای کودکان ایران/۲ دیپلم افتخار سهم فارس

شیراز- ۲ دیپلم افتخار چهاردهمین مسابقه بین المللی نقاشی «محیط زیست» بوسان کشور کره جنوبی در سال ۲۰۱۶ به کودکان فارس رسید.

 به گزارش خبرنگار مهر، اعضای مراکز فرهنگی هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان فارس در چهاردهمین مسابقه بین المللی نقاشی «محیط زیست» بوسان کشور کره جنوبی درخشیدند.

بر این اساس، اسماعیل ایزدی ۱۰ ساله و محمدمهدی تراکمه پور ۸ ساله از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس، مرکز فرهنگی هنری لامرد نیز موفق شدند دیپلم افتخار این مسابقه بین المللی را کسب کنند.

این رویداد بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ با موضوع «طبیعت زیبا» برگزار شد و کانون با ارسال ۴۶ اثر در آن شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۵ دیپلم افتخار این مسابقه به دست کودکان و نوجوانان ایرانی عضو مراکز فرهنگی هنری کانون در سراسر کشور رسید.

