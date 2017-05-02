دانشگاه آزاد نباید جزیره ای اداره شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نوریان صبح امروز در مراسم معارفه رئیس دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد باید در آموزش عالی که امروز تبدیل به یک صنعت شده است نقش بسزایی داشته باشد و این دانشگاه نباید به صورت جزیره ای اداره شود.

وی افزود: مشکل ما اکنون تفاوت وضعیت علم و آموزش میان واحدهای مختلف این دانشگاه است، به نحوی که به طور مثال نوع آموزش در واحد علوم و تحقیقات به گونه ای است و در واحد بوکان به نحو دیگری انجام می شود.

سرپرست دانشگاه آزاد تاکید کرد: باید کیفیت آموزشی علمی میان واحدهای این دانشگاه به طور یکسان و به یک میزان باشد.

نوریان تاکید کرد: موضوع برندسازی در این دانشگاه باید مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزی شود تا تصویر ذهنی افراد جامعه نسبت به این دانشگاه مثبت باشد.

وی خاطرنشان کرد: بدون اینکه بخواهیم واحدی را منحل کنیم باید با مهندسی مجدد و تجمیع واحدها به کیفیت فعالیت های این دانشگاه توجه کنیم.

سرپرست دانشگاه آزاد گفت: برای اینکه تصور جامعه نسبت به این دانشگاه مثبت شود باید فارغ التحصیلان آن با کیفیت بیشتری تربیت شوند.

نوریان در خصوص فعالیت های عمرانی این دانشگاه نیز خاطرنشان کرد: سیاست عمرانی در این دانشگاه باید به صورت یکپارچه باشد.

وی اظهار داشت: در ساخت و سازها، تعمیر و نگهداری و خرید مصالح و امکانات این دانشگاه باید سیاستی یکپارچه اعمال شود که استفاده از این نوع سیاست ها نیازمند برنامه ریزی منسجم است.

سرپرست دانشگاه آزاد عنوان کرد: باید این دانشگاه با دیگر نهادها نیز ارتباط داشته باشد. مگر می شود این دانشگاه فعالیت کند و با وزارتخانه هایی مانند علوم، بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتباطی نداشته باشد.

نوریان اظهار داشت: اکنون وزارت علوم ارتباط خوبی با این دانشگاه پیدا کرده است و ما مطابق قوانین و مقررات حرکت می کنیم.

وی افزود: یکی از کارهایی که شروع کرده ایم ارتباط با وزارتخانه های مختلف از جمله وزارتخانه های مرتبط با حوزه صنعت و کشاورزی است تا بتوانیم از این طریق بر اساس نیازهای کشور فعالیت کنیم.

سرپرست دانشگاه آزاد اظهار داشت: این دانشگاه آمادگی دارد تا در حوزه محیط زیست و ریزگردها با سازمان حفاظت محیط زیست همکاری کند.

وی عنوان کرد: این دانشگاه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دانشجو و حدود ۶ میلیون فارغ التحصیل دارد. همچنین ۳۰ میلیون خانواده ایرانی متاثر از این دانشگاه هستند که به نحوی در بدنه این دانشگاه به عنوان استاد، دانشجو و کارمند فعالیت می کنند.