۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷

سرهنگ کرمی‌اسد مطرح کرد:

افزایش ١١درصدی برخورد با تخلفات در جاده/افزایش کنترل تخلفات شهری

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا گفت: در طول سال ۹۵ نسبت به سال گذشته، برخورد با تخلفات رانندگی در جاده ها ۱۱ درصد و در داخل شهرها ۲۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد کرمی‌اسد با اعلام آمار مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا دربارهٔ برخورد با تخلفات برون شهری و درون شهری در سال ۹۵ گفت: استان خراسان رضوی در سال گذشته بیشترین میزان کنترل و برخورد با تخلفات جاده‌ای رابه خود اختصاص داده است.

وی افزود: پس از این استان به ترتیب اصفهان، خوزستان، شمال استان فارس و قم، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته و بیشترین فراوانی برخورد با تخلفات جاده‌ای سال ۹۵ را داشته‌اند.

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا در ادامه با اشاره به اینکه در حوزه درون شهری، رشد ۲۳٬۵ درصدی برخورد با مجموع تخلفات وجود داشته، گفت: از نظر فراوانی برخورد با مجموع تخلفات به ترتیب تهران، دارای رتبه اول؛ خراسان رضوی، دوم؛ اصفهان، سوم؛ فارس، چهارم و خوزستان، دارای رتبه پنجم تخلفات درون شهری است.

