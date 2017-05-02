وزیر دفاع آلمان:ارتش آلمان دارای ضعف رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورترآلگماینه، «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان در واکنش به دستگیری یک افسر آلمانی به اتهام تدارک و برنامه ریزی برای انجام اقدامات تروریستی اظهار داشت: تداوم حضور این فرد در ارتش آلمان جای سوال دارد.

وی در توضیح گفته خود افزود: وجود نیروهای بیگانه ستیز در ارتش که در عین حال می توانند برای خود هویت های جعلی تدارک ببینند، نشان از ضعف در مدیریت ارتش آلمان دارد.

این در حالی است که افسر بازداشت شده با جعل هویت سوری-آلمانی برای خود درصدد دست زدن به اقدام تروریستی با هدف مخدوش کردن چهره پناهجویان بوده است.

وزیر دفاع آلمان عدم شناسایی و ردیابی زودهنگام چنین نیروهایی را مشکل بزرگ در ضعف مدیریتی ارتش قلمداد و خاطر نشان کرد که باید برای عدم تکرار چنین رویدادهایی تدابیر خاص اندیشیده شود.

گفتنی است امروز شماری از رسانه های آلمانی زبان با پرداختن به این موضوع انتقادهایی را متوجه وزیر دفاع این کشور کرده اند.