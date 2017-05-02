به گزارش خبرنگار مهر، در راستای آشنایی بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی استان با حوزه صنعت و تجلیل از مقام کارگران شاغل در واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و بررسی مسائل و مشکلات بانوان کارگر در واحدهای صنعتی صبح سه شنبه تور یک روزه بازدیدمشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی قزوین از واحدهای صنعتی برگزار شد.

در این بازدید میدانی مریم بیدخام مدیرکل امور بانوان، خانواده و سرپرست دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین و جمعی از مشاوران امور بانوان فرمانداری ها و دستگاههای اجرایی استان و مشاور اموربانوان شرکت شهرکهای صنعتی ضمن بازدید از خط تولید چهار واحد صنعتی از نزدیک با مشکلات حوزه کارگری آشنا شده و با اهداء شاخه گل به کارگران از زحمات آنان تجلیل بعمل آمد.

در ادامه مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین در بازدید از نمایشگاه دائمی محصولات واحدهای صنعتی استان در شهرک صنعتی بین المللی کاسپین اظهار داشت: باید فرهنگ استفاده از کالاهای تولید شده در استان را رواج دهیم و از مسئول نمایشگاه خواستند که اطلاعات واحدهای حاضر در نمایشگاه در اختیار دفتر اجتماعی استانداری قرار گیرد تا بتوانند واحدهای تولید کننده را جهت عرضه محصولاتشان به دستگاههای اجرایی معرفی کنند.

در این تور صنعتی مشاوران امور بانوان از ۴ واحد تولیدی و مرکز خدمات فناوری و کسب و کار و نمایشگاه دائمی تولیدات واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی کاسپین بازدید کردند.