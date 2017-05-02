به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی صبح سه شنبه در آیین تکریم بازنشستگان شهرداری کرمان که همزمان با روز جهانی کارگر برگزار شد، هدف از تشکیل این نشست را تجلیل از بازنشستگانی دانست که سال‌ها در شهرداری کرمان زحمت کشیده‌اند.

بابایی همچنین از تشکیل شورای اسلامی کار و کانون بازنشستگان شهرداری برای حمایت از کارگران و بازنشستگان خبر داد و گفت: امیدواریم با تشکیل شورای اسلامی کار، بتوانیم مشکلات احتمالی مربوط به کارگران را رفع کنیم.

وی از دیگر اهداف شورای اسلامی کار را استفاده از نظرات کارگران در مسائل شهرداری دانست و گفت: جامعه‌ نیروی انسانی شهرداری و کارگران باید در تصمیم‌گیری‌های شهری دخیل باشند.

شهردار کرمان با اشاره به تشکیل کانون بازنشستگان شهرداری گفت: کانون بازنشستگان شهرداری، در بیشتر کلان‌شهرهای کشور وجود دارد و جای آن در شهرداری کرمان خالی بود.

بابایی افزود: یکی از اهداف تشکیل کانون بازنشستگان شهرداری، استفاده از توان و ظرفیت بازنشستگان است.

وی ادامه داد: همچنین این کانون می‌تواند در پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری کرمان نیز وارد شود.

شهردار کرمان با بیان اینکه شهرداری کرمان در دو سال گذشته در بخش امکانات رفاهی برای کارکنان شهرداری نیز اقدامات مطلوبی انجام داده است، گفت: از آن جمله ساخت تالار شهرداری به وسعت دو هزار و ۲۰۰ مترمربع است که تا شش‌ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

بابایی اظهار امیدواری کرد که شاهد برگزاری چنین مراسمی برای تجلیل از بازنشستگان به‌طور سالانه باشیم.

علی‌رضا شریفی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی شهردار و رییس شورای اسلامی کار شهرداری کرمان نیز گفت: بابایی به این دلیل که از بین نیروهای شهرداری به‌عنوان شهردار انتخاب شد و قدر کار و زحمت کارگران شهرداری را می‌دانست، از ایجاد شورای اسلامی کار حمایت کرد.

وی هدف از تشکیل شورای اسلامی کار شهرداری کرمان را حمایت از کارگران شهرداری بیان کرد.

لازم به ذکر است؛ در آیین که با حضور حدود ۴۰۰ نفر از بازنشستگان شهرداری که از سال ۹۰ تاکنون بازنشسته شده‌اند، برگزار شد، با برنامه‌های شاد و متنوع دیگری همراه بود.