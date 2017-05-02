به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن قائدیها پیش از ظهر سه شنبه در آئین تجلیل از معلمان نمونه استان اصفهان که با حضور وزیر آموزش و پرورش در سالن کوثر اصفهان برگزار شد با اشاره به اینکه در این مراسم یک هزار و ۴۰۰ معلم نمونه تجلیل می‌شوند، اظهار داشت: البته باید توجه داشته باشیم که همه معلمان این استان نمونه هستند.

وی با بیان اینکه در استان اصفهان ۸۰۰ هزار دانش آموز، ۵۰ هزار فرهنگی و پنج هزار واحد آموزشی وجود دارد، ابراز داشت: در حال حاضر نیز ۲۰ پروژه بزرگ در استان اصفهان در حال بهره‌برداری است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته ۴۰ پروژه بزرگ برای فرهنگیان استان اصفهان اضافه کرد: اصفهان طی چهار سال گذشته مراکز تخصصی هنرآموزان، کسب رتبه های دوم و سوم کنکور، رتبه های اول و دوم جشنواره خوارزمی و ... از دیگر افتخارات استان اصفهان بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین استان اصفهان در حوزه ارائه آموزش های پیشگیری از اعتیاد نیز در کشور رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.

قائدیها در ادامه با اشاره به رشد صد در صد اعزام دانش آموزان به اردوهای راهیان نور و همچنین رشد صد در صدی شرکت دانش آموزان در مسابقات رشد و پرسش مهر، افزود: همه سعی خود را برای توسعه کیفیت آموزش در مدارس بکار گرفته ایم تا فرزندانی سالم را به جامعه تحویل دهیم.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش راه پر پیچ و تابی را در پیش رو دارد، تصریح کرد: در این راستا معلمان به عنوان بزرگترین سرمایه‌های آموزش و پرورش در این زمینه نقش بسزایی دارند.