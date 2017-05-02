ناصر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اظهارات مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان قم و ادعای تلاش در راستای توسعه فوتبال، شرایط در قم به سمتی پیش رفته است که به انحلال هیئتهای فوتبال شهرهای تابعه منجر شده است.
وی افزود: هیئتهای فوتبال شهرهای تابعه پس از ۸ سال فعالیت از دوران حضور محمد متقیان در رأس هیئت فوتبال استان قم رسماً منحل شدهاند و این خلاف اساسنامه است. رئیس هیئت فوتبال استان قم میگوید در سال ۹۶ هیئت فوتبال شهرستان قم را راه اندازی میکند در حالی که این هیئتها در شهرهای تابعه باید پیش از این راه اندازی میشد.
نماینده اداره ورزش و جوانان در بخش سلفچگان گفت: استان قم تک شهرستان بود و هیئت شهرستان نداشت بنابراین شهرهای تابعه در اساسنامه به جای شهرستانها صاحب حق رأی شدند و مشکلی هم وجود نداشت تا این که در آستانه انتخابات هیئت فوتبال استان قم برخی از این ناحیه احساس خطر کردند.
نظری بیان داشت: تنها بندی که از اساسنامه در مورد مجمع انتخابات هیئت فوتبال قم اجرا شده همین است که شهرهای تابعه حذف شده است. ما ۵ شهر تابعه داریم که هر در هر شهر ۵ بخش داریم. اگر قرار باشد شهرهای تابعه نقشی در انتخابات نداشته باشند پس باید شهرستانها نقش داشته باشند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر کدام هیئت شهرستان در استان ما ابلاغ گرفته است؟ این یعنی فوتبال در این مناطق دیگر وجود ندارد و این قطعاً بر خلاف اساس توسعه فوتبال است و با جدیت معتقدیم قانون در مورد برگزاری انتخابات هیئت فوتبال استان قم دور زده شده است.
نماینده اداره ورزش و جوانان در بخش سلفچگان تصریح کرد: فوتبال نیازمند توسعه در همه بخشها و سطح استان است و نباید فقط به شهر قم بسنده کرد به طوری که در حال حاضر شاهد حضور بسیار کم رنگی از بخش های تابعه در لیگ های فوتبال و فوتسال قم هستیم.
نظر شما