  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

تبدیل مجتمع فرهنگی «انتظار» کرمانشاه به بزرگترین مجتمع غرب کشور

تبدیل مجتمع فرهنگی «انتظار» کرمانشاه به بزرگترین مجتمع غرب کشور

کرمانشاه- معاون اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از توسعه مجتمع فرهنگی و هنری «انتظار» و تبدیل آن به بزرگترین مجتمع فرهنگی غرب کشور خبر داد.

صدرالله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از توسعه مجتمع فرهنگی و هنری «انتظار» کرمانشاه به بزرگترین مجتمع فرهنگی و هنری غرب کشور خبر داد.

وی افزود: این پروژه از جمله پروژه‌های ملی و استانی  کرمانشاه است که در زمینی به مساحت ۲۶ هزار متر مربع احداث شده و در صورت تخصیص اعتبارات تا ۲ سال آینده توسعه خواهد یافت.

معاون اداری و مالی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، از تخصیص بخشی از اعتبارات این پروژه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه خبر داد و افزود: برای توسعه این مجتمع و تبدیل آن به بزرگترین مجتمع غرب کشور حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی از تصویب ۹ میلیارد تومان برای تکمیل و توسعه این مجتمع خبر داد که به تدریج در اختیار قرار می‌گیرد.

بابلی، ایجاد فضاها و ظرفیت‌های مناسب  برای هنرمندان را از اهداف توسعه این مجتمع برشمرد و گفت: در صورت تخصیص به موقع اعتبارت این مجموعه فرهنگی و هنری طی ۲ سال آینده مورد بهره برداری کامل قرار می‌گیرد.

وی تکمیل این مجتمع را کمک شایانی به جامعه هنری استان دانست و افزود: هم‌اکنون نگارخانه این پروژه در حال احداث بوده که بخش کوچکی از طرح توسعه آن است و می‌توان ظرفیت نمایشگاهی را برای اصحاب فرهنگ و هنر استان ارتقا دهد.

معاون اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از پیش بینی کلیه امکانات مربوط به حوزه فرهنگ و هنر در این مجتمع خبر داد و گفت: واگذاری عملیات اجرایی این پروژه به خود اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند در تسریع در اجرا و ارتقا کیفی آن موثر باشد.

کد مطلب 3967798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کرمانشاهی IR ۱۲:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      گویا قرار بر این بود که تالار مرکزی کرمانشاه که سالهاست وعده احداث داده می شود در جوار مجتمع انتظار تالار مرکزی شهر احداث شود. کرمانشاه از معدود استانهایی است که نیازمند سالن همایش استاندارد با ظرفیت بالاست . .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها