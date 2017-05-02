تبدیل مجتمع فرهنگی «انتظار» کرمانشاه به بزرگترین مجتمع غرب کشور

صدرالله بابلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از توسعه مجتمع فرهنگی و هنری «انتظار» کرمانشاه به بزرگترین مجتمع فرهنگی و هنری غرب کشور خبر داد.

وی افزود: این پروژه از جمله پروژه‌های ملی و استانی کرمانشاه است که در زمینی به مساحت ۲۶ هزار متر مربع احداث شده و در صورت تخصیص اعتبارات تا ۲ سال آینده توسعه خواهد یافت.

معاون اداری و مالی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، از تخصیص بخشی از اعتبارات این پروژه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه خبر داد و افزود: برای توسعه این مجتمع و تبدیل آن به بزرگترین مجتمع غرب کشور حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی از تصویب ۹ میلیارد تومان برای تکمیل و توسعه این مجتمع خبر داد که به تدریج در اختیار قرار می‌گیرد.

بابلی، ایجاد فضاها و ظرفیت‌های مناسب برای هنرمندان را از اهداف توسعه این مجتمع برشمرد و گفت: در صورت تخصیص به موقع اعتبارت این مجموعه فرهنگی و هنری طی ۲ سال آینده مورد بهره برداری کامل قرار می‌گیرد.

وی تکمیل این مجتمع را کمک شایانی به جامعه هنری استان دانست و افزود: هم‌اکنون نگارخانه این پروژه در حال احداث بوده که بخش کوچکی از طرح توسعه آن است و می‌توان ظرفیت نمایشگاهی را برای اصحاب فرهنگ و هنر استان ارتقا دهد.

معاون اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از پیش بینی کلیه امکانات مربوط به حوزه فرهنگ و هنر در این مجتمع خبر داد و گفت: واگذاری عملیات اجرایی این پروژه به خود اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند در تسریع در اجرا و ارتقا کیفی آن موثر باشد.