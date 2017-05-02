آغاز بارش شدید باران در آذربایجان غربی/احتمال وقوع سیلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی گسترده به کشور، با ورود این سامانه بارشی، از نخستین ساعات بامداد امروز بارش باران در اکثر نقاط آذربایجان غربی آغاز شده است.

بنابر پیش بینی هواشناسی این بارشها تا اواخر وقت فردا ادامه داشته و باعث آبگرفتگی و سیلابی شدن رودخانه ها خواهد شد.

مدیریت بحران آذربایجان غربی نیز با انتشار اطلاعیه ای ضمن در خواست از شهروندان برای رعایت نکات ایمنی، از آمادگی کامل مدیریت بحران برای پیشگیری از تلفات احتمالی سیلاب و طغیان رودخانه ها خبر داد.