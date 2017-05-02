به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام جمالی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در مورد راویان سنت شفاهی موسیقی نواحی ایران گفت: بخش اُرجینالِ حوزه موسیقی نواحی را اساتید و راویانِ سنتِ شفاهی شامل میشوند که نسبت اینها با جامعه بهدلیل تغییر شیوه و سبک زندگی بهتدریج کاسته شده است.
جمالی در مورد حمایت و تولید این آثار توضیح داد: در بخش موسیقیِ جوان و حوزه موسیقی نواحی به دنبال تولید آلبومهایی هستیم که استعدادها و نوازندههای ماهر و چیرهدست و متصل به سنتهای شفاهی را شناسایی کنیم و آثاری به نام خود استانها تولید شود که به عنوان سرمایههای فرهنگی همان استان در سراسر کشور معرفی شود و در فاز دوم شرایط اجرای صحنهای برای آنها فراهم شود. از این جهت، طرح تولید آلبوم براساس موسیقی نواحی با گروه سنی زیر سی سال شکل گرفت، چرا که آنها سرمایههای فرهنگی استان خود هستند و باید معرفی و حمایت شوند.
وی در پایان توضیح داد: هماهنگیهای لازم صورت گرفته و در حال حاضر مترصد جمعآوری آثار هستیم که از طریق یک شورا بازبینی شوند و در برنامه تولید قرار گیرند. البته که این موضوع مهم از طریق مشارکت جمعی امکانپذیر است و شعب انجمن موسیقی استانها، پژوهشگران و کسانی که به شکل میدانی در حوزه موسیقی نواحی با این گروه سنی در ارتباط هستند میتوانند در تسریع فرآیند انتخاب آثار بسیار مؤثر باشند.
