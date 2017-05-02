سامانه «عرضه و تقاضای پژوهش» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه بر پایه مصوبه نهم نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که در اسفند ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شد، طراحی و راهاندازی شده است.
همچنین این سامانه به استناد تبصره یک این مصوبه، «دستگاههای اجرایی برای اجرای طرحهای پژوهشی خود، ملزم به ثبت طرحها در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش هستند.
سامانه «عرضه و تقاضای پژوهش (ساعت)» در گام نخست، پیوند میان پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی را با نیازهای پژوهشی سازمانها دنبال میکند. این پیوند با یک پایگاه روزآمد و جامع از تقاضای پژوهش (نیازها و حمایتها) و عرضه پژوهش (توانمندیها و نیاز به حمایت) پشتیبانی میشود.
