به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، فراکسیون «بدر» در پارلمان عراق به دنبال تصویب طرح تحریم کالاهای ترکیه ای در این پارلمان است.

بر اساس این گزارش، این فراکسیون در اعتراض به سلسله اقدامات ترکیه در نقض حاکمیت ملی ترکیه قصد تحریم کالاهای ترکیه ای را دارد.

طبق اعلام منابع عربی، فراکسیون بدر عراق تاکنون امضای ۶۰ نماینده پارلمان برای تحریم کالاهای ترکیه را جمع آوری کرده است.

در همین ارتباط، «محمد ناجی محمد» رئیس فراکسیون بدر گفت: سلسله تجاوزهای ترکیه به حاکمیت ملی عراق به بحرانی تبدیل شده که هرچه سریعتر باید جلوی آن را گرفت. علاوه بر اقدامات ترکیه، شاهد اظهارات غیرمسئولانه اردوغان علیه حشد شعبی نیز هستیم که باید به آن پاسخ داده شود.

وی افزود: در حالی که می توان برای مقابله با ترکیه گزینه های دیگری هم اتخاذ کرد، اما ترجیح دادیم در برهه کنونی گزینه های حکیمانه تری همچون تحریم کالاهای ترکیه ای در عراق را در پیش گیریم.