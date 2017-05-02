انتقال پهپادهای آمریکایی به ژاپن آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروی هوایی آمریکا انتقال ۵ هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی Global Hawk را به پایگاه نظامی یوکوزوکای ژاپن آغاز کرده است.



براساس گزارش این منبع خبری اولین هواپیما در این پایگاه به زمین نشسته و در آینده ای نزدیک ۴ هواپیمای دیگر از مدل مذکور نیز در یوکوزوکا فرود می آیند.



خبرگزاری ژاپن تایمز به نقل از منابع نظامی اطلاع داد که پهپادها ممکن است برای نظارت و مراقبت از اقدامات کره شمالی استفاده شوند.

هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا پیشتر در پایگاه هوایی این کشور در استان آئوموری در شمال ژاپن مستقر شده بودند، اما عملیات نوسازی و تعمیر باند فرود این پایگاه سبب شد تا این هواپیماها به پایگاه یوکوتا انتقال پیدا کند.