۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

انتقال پهپادهای آمریکایی به ژاپن آغاز شد

با فرود یک هواپیمای بی سرنشین آمریکا به خاک ژاپن روند انتقال این هواپیماها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروی هوایی آمریکا انتقال ۵ هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی Global Hawk را به پایگاه نظامی یوکوزوکای ژاپن آغاز کرده است.

براساس گزارش این منبع خبری اولین هواپیما در این پایگاه به زمین نشسته و در آینده ای نزدیک ۴ هواپیمای دیگر از مدل مذکور نیز در یوکوزوکا فرود می آیند.
 
خبرگزاری ژاپن تایمز به نقل از منابع نظامی اطلاع داد که پهپادها ممکن است برای نظارت و مراقبت از اقدامات کره شمالی استفاده شوند.

هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا پیشتر در پایگاه هوایی این کشور در استان آئوموری در شمال ژاپن مستقر شده بودند، اما عملیات نوسازی و تعمیر باند فرود این پایگاه سبب شد تا این هواپیماها به پایگاه یوکوتا انتقال پیدا کند.

شقایق لامع زاده

    • سلام GB ۱۲:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
      بدنبال فروش تسلیحات و اینکه خرج تعمیر و نگهداری از نیرو و تجهیزات نطامی را بدوش بقیه بیندازد و این میسر نمیشه جز با ایجاد هراس در دل امثال ژاپن و کره و کشورهای عربی و بعضا اروپایی .

