نمایشگاه عکس با موضوع دریاچه ارومیه دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه ۵۵ عکس در خصوص دریاچه ارومیه، لجن درمانی در ساحل آن و سوژه های بکر عکاسی در کرانه این دریاچه به نمایش درآمده است.

از این تعداد ۱۹ عکس هوایی وجود دارد که در فروردین ماه امسال از فراز دریاچه ارومیه گرفته شده و فرم های به وجود آمده توسط آب، پرواز فلامینگوها و تقابل رنگ های مختلف در این دریاچه را نمایش می دهد.

این نمایشگاه در نگارخانه میلان به نشانی خیابان مولوی- خیابان امین- خیابان ارمغان- خیابان ارغوان- نبش کوچه ۷ دایر است و علاقه مندان می توانند از ساعت پنج عصر تا ۱۰ شب از آن بازدید کنند.

دریاچه ارومیه در دوران پرآبی و کم آبی همواره یکی از سوژه های مهم عکاسان به شمار می رود.