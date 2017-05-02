۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۴۹

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

فعالیت پنج کمیته درراستای برنامه های مربوط به سالگرد ارتحال امام

یاسوج- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پنج کمیته در راستای اجرای برنامه های مربوط به سالگرد ارتحال امام فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد خاضع پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و قیام ۱۵ خرداد افزود:۵ کمیته مراسم، پشتیبانی، تبلیغات، فرهنگی و همایش ها و کمیته فضای مجازی  در راستای برنامه های مربوط به سالگرد رحلت امام خمینی(ره) فعالیت می کنند.

خاضع گفت:تبیین تمامی ابعاد شخصیتی و اندیشه های امام خمینی (ره) برای جامعه لازم است.

خاضع با تاکید بر اینکه امام با الهام از قران، سنت علوی و قیام امام حسین (ع)قیام کردند تصریح کرد: امام خمینی(ره) با متحد کردن تمامی اقشار مردم استکبار و استعمار را در ایران ریشه کن کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: سه اصل اسلام، مردم و ولایت فقیه در خط و مسیر امام است و امام خمینی اسلام ناب را در مقابل اسلام آمریکایی مطرح کردند و ولایت فقیه به عنوان رکن دیگری است که به وسیله آن در طول این دهه ها مقام معظم رهبری در میان بحران ها کشور را به سلامت نجات دادند و کشتی انقلاب را از میان امواج خروشان به ساحل امن و آرامش رساندند.

وی افزود: حضور مردم در همه عرصه ها گره گشا است و مردم در عرصه های مختلف حضور داشته اند.

خاضع با بیان اینکه حراست از دستاورد های انقلاب وظیفه ما است تصریح کرد: اولویت در انتخابات حضور حداکثری مردم است و همه ما باید از دستاورد های امام خمینی(ره) حراست کنیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: با توجه به تقارن  ۱۴ خرداد با ماه رمضان موضوع اعزام به حرم مطهر برای سه سال در تمام کشور منتفی است و در روز چهاردهم در هرشهرستان برنامه ای از قبل از افطار برگزار  و تا بعد از افطار ادامه خواهد داشت.

